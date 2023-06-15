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Новикомбанк стал финансовым партнером Иркутской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и правительство Иркутской области заключили на площадке ПМЭФ-2023 соглашение о сотрудничестве. Партнерство поможет сформировать в регионе благоприятный инвестиционный климат, а также обеспечит рост уровня благосостояния его населения.

По условиям соглашения Новикомбанк, отмечающий в этом году свое 30-летие, примет участие в реализации инвестиционных проектов на территории Иркутской области, а также организует стабильное качественное обслуживание для крупных промышленных предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства.

"Выстроенные отношения с банковским сектором — одна из составляющих комфортной инвестиционной среды в регионе. Рассчитываю, что заключенное соглашение будет способствовать успешной реализации стратегических планов социально-экономического развития Иркутской области, повышению доступности финансовых услуг для жителей Приангарья и повышения качества жизни населения Иркутской области в целом", — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Отделение Новикомбанка в Иркутской области активно развивает взаимодействие с розничными и корпоративными клиентами. Так, по итогам 2022 года опорный банк Госкорпорации увеличил кредитный портфель физических лиц в Иркутске более чем на 170%. Такой результат получен благодаря широкому распространению в регионе социально-платежной карты работника Ростеха — флагманского продукта банка. Он объединяет в себе программы лояльности и доступ к большому числу скидок от партнеров в самых разных сферах — от занятий спортом до услуг мобильной связи.

Новикомбанк также нарастил кредитование промышленности региона. Среди его ключевых клиентов — предприятия авиастроения, машиностроения, приборостроения и химической отрасли. Активно развивается взаимодействие с Фондом развития промышленности Иркутской области, а также с Фондом поддержки и развития предпринимательства.

"Подписанное сегодня соглашение станет дополнительной поддержкой промышленного кластера и стимулом для реализации приоритетных отраслевых проектов Иркутской области. Мы уверены, что только совместная работа бизнеса, региональной власти и финансовых институтов позволит сформировать в регионе стабильную социально-экономическую ситуацию, а также реализовать приоритетные национальные проекты", — отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

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