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Новикомбанк и Владимирская область расширяют сотрудничество

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и правительство Владимирской области в рамках ПМЭФ-2023 заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились наладить совместную работу по укреплению социально-экономического потенциала региона.

Подписи под документом поставили председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

По условиям соглашения банк примет участие в инновационном развитии промышленного комплекса региона, организует финансирование для технического перевооружения и модернизации высокотехнологичных предприятий. Данное соглашение позволит своевременно получать информацию о региональных проектах на ранней стадии обсуждения и таким образом сопровождать их реализацию на всех этапах разработки.

"С Новикомбанком мы сотрудничаем в части развития оборонных предприятий. Сотрудничество предполагает развитие работы по выполнению гособоронзаказа. Для нас это важно, поскольку в регионе работает 11 крупных предприятий, которые занимаются его исполнением. Наша задача — чтобы это направление работало, как часы. Банк предлагает пакет услуг как для персонала и технического перевооружения предприятий, так и для кредитования оборонзаказа. Наше сотрудничество даст новые возможности для повышения эффективности работы оборонного сектора", — сказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

"Мы видим большой потенциал экономики Владимирской области и надеемся, что с поддержкой Новикомбанка промышленный кластер получит дополнительный импульс к развитию. Сегодня на региональной повестке остро стоит вопрос инновационного развития промышленного комплекса, модернизации предприятий и реализации социально значимых проектов. Подписанное соглашение станет дополнительной поддержкой для эффективного развития промышленности региона", — отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Опорный банк Ростеха, отмечающий в этом году свое 30-летие, активно наращивает объемы бизнеса во Владимирской области. Сегодня у него на обслуживании находятся более 40 региональных предприятий. Среди клиентов Новикомбанка в регионе — приборостроительные и станкостроительные предприятия. Его сотрудничество с Гарантийным фондом и ФРП Владимирской области позволяет активно применять меры господдержки при кредитовании промышленности региона, снижая тем самым экономику проекта.

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