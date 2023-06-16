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Общество

В выходные в Самарской области пройдут кратковременные дожди

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском УГМС дали краткосрочный прогноз погоды в Самарской области на ближайшие выходные, 17–18 июня.

В пятницу днем, 16 числа, в Самаре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха +22…+24 °C.

В субботу в регионе сохранится облачная погода, местами возможны кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °C, днем +22…+27 °C.

18 июня ожидается переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, 7…12 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха в ночные часы +9…+14 °C, в дневные +19…+24 °C.

Начало следующей недели так же обещает быть сухим. В понедельник, 19 июня, в регионе облачно, без осадков. Ветер северный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 °C, днем +17…+22 °С.

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