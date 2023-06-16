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На берегу Волги в Самарской области появится крупный рекреационно-оздоровительный комплекс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума правительство Самарской области и компания "Первостроитель" заключили соглашение, направленное на реализацию проекта по созданию в регионе крупного рекреационно-оздоровительного комплекса.

Со стороны правительства региона подпись под документом поставил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Со стороны компании соглашение подписал директор ООО "Первостроитель" Виктор Иванисенко.

Компания намерена построить на берегу Волги крупнейший в Поволжье многофункциональный рекреационно-оздоровительный комплекс.

Здесь разместятся медицинский центр, гостиница, зона водной активности, банный комплекс, рекреационная зона, которая будет включать пляж, набережную, пирсы и террасы на берегу, зону барбекю и площадки для йоги. В перспективе планируется организовать зону марины и яхт-клуба с причалами для лодок и катеров.

На территории комплекса откроют также детский спортивно-образовательный центр, рестораны и кафе, глэмпинг и гостевые дома, зону водной реабилитации с несколькими бассейнами.  Номерной фонд гостиницы сможет предложить для размещения 150 комнат, медицинский центр рассчитан на одновременное обслуживание порядка 300 человек, еще около 120 человек сможет принять глэмпинг-зона.

На территории комплекса создадут условия для занятий спортом и физической культурой, в частности водными видами спорта, спортивной ходьбой и спортивным ориентированием. Загородная база отдыха будет круглогодичной, зимой здесь планируют прокладывать лыжню и заливать каток.

Компания "Первостроитель" успешно реализовала множество проектов по строительству социальных объектов и жилых комплексов в различных регионах страны, активно участвует в программе комплексного развития территорий. Девелоперы намерены вложить в реализацию самарского проекта порядка 3,8 миллиарда рублей.

Виктор Кудряшов отметил, что правительство региона готово оказать инвесторам всестороннюю поддержку. Формирование благоприятного инвестиционного климата — важнейшая задача, которую ставит перед региональными органами исполнительной власти губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Мы все заинтересованы в том, чтобы такой проект в Самарской области был реализован как можно быстрее. Сегодня мы отмечаем значительное повышение спроса на внутренний туризм, это касается и жителей нашего региона, и всей Российской Федерации. Уверен, что создание такого оздоровительного комплекса будет способствовать росту интереса туристов к Самарской области. Мы последовательно работаем над развитием туристического потенциала региона, и это приносит определенный результат. Так, поток туристов, по итогам прошлого года, увеличился в 1,5 раза. Самарская область входит в ТОП-10 национального туристического рейтинга. Правительство области и в дальнейшем будет наращивать усилия по развитию индустрии гостеприимства", — отметил Виктор Кудряшов.

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