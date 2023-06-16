"Росгосстрах" сохраняет риск "терроризм" в договорах страхования имущества граждан

"Росгосстрах" не планирует менять подходы к страхованию имущества граждан, в том числе в части защиты от риска "терроризм", несмотря на изменившиеся условия и возросшую вероятность страховых событий, вызванных взрывами или падением беспилотных летательных аппаратов. Рост террористической угрозы не повлияет на тарифную политику компании, являющейся признанным лидером в страховании домов, коттеджей и дач.
"В стремлении предоставить своим клиентам наиболее полное покрытие наша компания уже много лет включает риск "терроризм" в стандартный пакет по классическим продуктам страхования имущества физических лиц, — говорит директор Департамента андеррайтинга немоторных видов страхования ПАО СК "Росгосстрах" Екатерина Зенченко. — На текущий момент в 95% действующих договоров страхования ИФЛ, заключенных клиентами с "Росгосстрахом", этот риск включен в покрытие наряду с другими стандартными базовыми рисками — такими, например, как пожары, стихийные бедствия, повреждения жидкостями и противоправные действия третьих лиц. В стандартный пакет входят и риски, связанные с падением летательных аппаратов — как пилотируемых, так и непилотируемых, — их частей и иных предметов".
Екатерина Зенченко отметила, что, имея большой портфель договоров страхования ИФЛ и при этом значительно диверсифицированный по территориальному признаку, страховщик не планирует вносить корректировки в текущие тарифы, даже несмотря на изменившиеся условия и рост спроса на защиту от террористической угрозы. Клиентам, имеющим классический полис страхования жилья и домашнего имущества, не требуется предпринимать никаких дополнительных действий, чтобы обеспечить финансовую защиту своих квартир, домов и дач от рисков терроризма, подчеркнула она.
Нынешний стандартный пакет рисков по классическому страхованию ИФЛ формировался "Росгосстрахом" с учетом многолетнего опыта работы и глубокого понимания потребностей жителей самых разных территорий нашей страны и собственников различных категорий жилья. Поэтому покрытие таких полисов содержит минимум исключений, зато в явном виде включает такие риски как, например, перекал печи, перекал дымохода, пал травы/мусора, природный пожар и т. д. Выплаты страховщика своим клиентам за поврежденное жилье и имущество, в том числе и по этим рискам, в прошлом году составляли 7,7 млн рублей каждый рабочий день.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.