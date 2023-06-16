В Самарской области в выходные пройдут массовые рейды ГИБДД

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В выходные дни сотрудники Госавтоинспекции вновь проведут масштабные рейдовые мероприятия по профилактике ДТП с участием нетрезвых водителей.

Фото: ГУ МВД по Самарской области