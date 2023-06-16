В Самарской области в выходные пройдут массовые рейды ГИБДД

В выходные дни сотрудники Госавтоинспекции вновь проведут масштабные рейдовые мероприятия по профилактике ДТП с участием нетрезвых водителей.
С 16 по 18 июня сотрудники Госавтоинспекции проведут повсеместные проверочные мероприятия.
"Приоритетная цель — предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, в том числе, выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения", — сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.
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Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.