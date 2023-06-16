16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области в выходные пройдут массовые рейды ГИБДД Мэрия Самары выделила 6 млн рублей на благоустройство сквера, где появится памятник педагогу-наставнику Стать ИТ-гуру: в регионе готовят кадры для цифровой экономики В выходные в Самарской области пройдут кратковременные дожди До 1 августа в Самаре планируют завершить перекладку теплотрасс через территории детсадов и школ

Общество

В Самарской области в выходные пройдут массовые рейды ГИБДД

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В выходные дни сотрудники Госавтоинспекции вновь проведут масштабные рейдовые мероприятия по профилактике ДТП с участием нетрезвых водителей.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

С 16 по 18 июня сотрудники Госавтоинспекции проведут повсеместные проверочные мероприятия.

"Приоритетная цель — предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, в том числе, выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения", — сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:23 На 100-м году ушла из жизни фронтовик, участница Курской битвы и штурма Берлина Зинаида Шкуратова

Вечная Память истинным Героям!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Ирина Мякишева 13 марта 2023 07:01 В Самаре с апреля 2023 года начнут работать новые перевозчики

С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2