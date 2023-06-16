Ночью 10 человек потушили пожар в поселке под Сызранью

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В пятницу, 16 июня, примерно в 0:23, начался пожар на ул. Советской в пос. Смолькино Сызранского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.