В Сызрани сгорело заброшенное здание

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В четверг, 15 июня, в 18:31, загорелось неэксплуатируемое здание на ул. Вавилова, 6 в Сызрани. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.