Дмитрий Азаров подписал соглашение с "Т Плюс" о модернизации теплосетей в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор ПАО "Т Плюс" Александр Вилесов в рамках ПМЭФ заключили соглашение, предусматривающее привлечение инвестиций в объеме 3,6 млрд рублей на модернизацию теплосетевой инфраструктуры региона. Это позволит в течение двух лет отремонтировать 71 км теплосетей и улучшить качество предоставления коммунальных услуг для 51,5 тыс. жителей Самары, Тольятти и Новокуйбышевска.

Для обеспечения надежности теплоснабжения жителей и организаций в Самаре будут модернизированы энергетическое оборудование и 35 км сетей (вложения энергокомпании — 2,3 млрд руб.), в Тольятти — 27,6 км сетей (900 млн руб.), в Новокуйбышевске — 8,4 км сетей (400 млн руб.). Итогом работ по модернизации станет реконструкция 71 км тепловых сетей и, как следствие, улучшение качества предоставления коммунальных услуг для 51,5 тыс. жителей 3 городов. Общий объем инвестиций составит 3,6 млрд руб., из них 0,55 млрд руб. планируется привлечь при участии правительства Самарской области из Фонда развития территорий, созданного правительством РФ.

"Благодарен руководству компании "Т Плюс" за совместную работу по модернизации теплосетевой инфраструктуры в Самарской области. За последние несколько лет компания значительно увеличила инвестиции в модернизацию системы теплоснабжения региона, а также темпы работ. Крайне важно, что сегодняшнее соглашение позволит провести перекладку 71 км теплосетей в трех крупнейших городах губернии. Это напрямую касается условий проживания десятков тысяч жителей, — сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. — Наша задача — вместе с ресурсонабжающими организациями, обслуживающими предприятиями, муниципалитетами обеспечить качественное предоставление услуг ЖКХ в интересах потребителей Самарской области, жителей региона, различных организаций и учреждений. Эту работу будем непременно продолжать"

Отметим, что вопросы модернизации инфраструктуры ЖКХ находятся в сфере особого внимания губернатора Дмитрия Азарова. На решение этой задачи ежегодно выделяются средства областного бюджета, благодаря работе управленческой команды правительства Самарской области и лично главы региона удается привлекать значительный объем федеральных средств и инвестиций.

Модернизация теплосетевой инфраструктуры в регионе проводится в рамках государственной программы "Модернизация коммунального комплекса Самарской области" на 2023–2027 годы". Одним из участников программы выступает ПАО "Т плюс". Ранее компания сообщала, что в 2023 г. направит 7,2 млрд руб. на обновление тепловых сетей и станций в регионе. Компания планирует заменить 97,25 км трубопроводов, а также провести необходимые работы на энергообъектах.

"Благодаря переходу территорий на "альткотельную" энергокомпании удалось привлечь дополнительные средства, а также сохранить стабильно высокие показатели инвестиционной и ремонтной программ в регионе", — отметил генеральный директор "Т Плюс" Александр Вилесов.