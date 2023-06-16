16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Страховой Дом ВСК награжден премией за вклад в развитие спорта в России "Росгосстрах" сохраняет риск "терроризм" в договорах страхования имущества граждан ВСК и Правительство Воронежской области займутся развитием инвестиционных бизнес-проектов в регионе Роман Фролов на ПМЭФ: страхование играет важную роль в поддержке малого и среднего бизнеса Стамбул либо Ставрополь: ВСК и Сравни выяснили самые востребованные направления для летних путешествий россиян в 2023 году

Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК награжден премией за вклад в развитие спорта в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Страховой Дом ВСК награжден спортивно-деловой премией "Чемпион" в номинации "Репутация" за надежность и технологичное развитие массового спорта. Торжественная церемония состоялась 14 июня 2023 года в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Страховой Дом ВСК активно участвует в государственных инициативах, направленных на поддержку здорового образа жизни. Компания в партнерстве с Министерством спорта РФ разрабатывает мобильное приложение для участников проекта ГТО и всех любителей спорта. Сервис будет разработан на базе технологической платформы СВОИ, он предоставит пользователям рекомендации по тренировкам, возможность организовывать собственные "челленджи" с друзьями и коллегами, а также интеграцию с умными гаджетами для здоровья.

Также ВСК поддерживает благотворительный фонд "Страна футбола" вратаря Игоря Акинфеева, который помогает молодым талантам достигнуть высот в профессиональном спорте.

"ВСК как социально-ответственная компания поддерживает профессиональный и массовый спорт, и сама активно участвует в спортивной жизни страны. Наша компания чтит традиции и смотрит в будущее. Инновационными инструментами мы стремимся содействовать всем любителям спорта и повышать его доступность и удобство", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

Спортивно-деловая премия "Чемпион" является важным шагом для дальнейшего развития спортивной отрасли России. Мероприятие было организовано спортивной платформой Фонда Росконгресс "РК-Спорт" и образовательным бизнес-форумом "Репутация".

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2