Страховой Дом ВСК награжден премией за вклад в развитие спорта в России

Страховой Дом ВСК награжден спортивно-деловой премией "Чемпион" в номинации "Репутация" за надежность и технологичное развитие массового спорта. Торжественная церемония состоялась 14 июня 2023 года в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Страховой Дом ВСК активно участвует в государственных инициативах, направленных на поддержку здорового образа жизни. Компания в партнерстве с Министерством спорта РФ разрабатывает мобильное приложение для участников проекта ГТО и всех любителей спорта. Сервис будет разработан на базе технологической платформы СВОИ, он предоставит пользователям рекомендации по тренировкам, возможность организовывать собственные "челленджи" с друзьями и коллегами, а также интеграцию с умными гаджетами для здоровья.

Также ВСК поддерживает благотворительный фонд "Страна футбола" вратаря Игоря Акинфеева, который помогает молодым талантам достигнуть высот в профессиональном спорте.

"ВСК как социально-ответственная компания поддерживает профессиональный и массовый спорт, и сама активно участвует в спортивной жизни страны. Наша компания чтит традиции и смотрит в будущее. Инновационными инструментами мы стремимся содействовать всем любителям спорта и повышать его доступность и удобство", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

Спортивно-деловая премия "Чемпион" является важным шагом для дальнейшего развития спортивной отрасли России. Мероприятие было организовано спортивной платформой Фонда Росконгресс "РК-Спорт" и образовательным бизнес-форумом "Репутация".