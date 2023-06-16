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Общество

В шести районах области планируется отключение электричества с 16 по 25 июня

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

16.06.2023 с 11:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Сосновый Солонец

с. Аскулы (ул. Большая дорога д. 2,3,5,6,13,14,17,27,37,69,84, ул. Задуваловка д. 2,4,5,7,10,13,16, 23, ул. Заовражная д. 1,2,5,6,12,18,20,26. ул. Козлиная д.1:2, ул. Новая линия д. 1,3,11,19,23,25, 29 (нечетная сторона) д.4,8, ул. Низ д. 3,17,19,23,27);

 

16.06.2023 с 09:00 до 13:00

Волжский район

с. Новинки (ул. Центральная 1:69 (нечетная сторона);

 

16.06.2023 с 13:00 до 15:00

Волжский район

с. Шелехметь (ул. Озерная д. 4:32, ул. Шоссейная д. 2:34 (четная сторона), магазин ИП Береговская);

 

16.06.2023 с 09:00 до 13:00

Ставропольский район

с. Валы (ул. Советская д. 1:27, ул. Морская д. 1:29 (нечетная сторона), д. 2:28 (четная сторона), ул. Красноармейская д.1, д.5:55 (нечетная сторона), д.2:46 (четная сторона), ул. Октябрьская д.1:45, ул. Чапаева д. 1:32)

с. Валы

 

17.06.2023 с 09:00 до 12:00

Ставропольский район

с. Александровка (ул. Ленина 29б, ул. Советская д. 45:51,59 (нечетная сторона), д. 52:76(четная сторона)

 

19.06.2023 с 10:00 до 18:00

Сызранский район

с. Уваровка (ул. Лесная, ул. Прибрежная)

 

19.06.2023 с 10:00 до 17:00

Борский район

п. Новый Кутулук

с. Елховка

с. Коптяжево

с. Подгорное

с. Березняки

с. Лопатино

с. Соколовка

с. Богдановка

с. Страхово

б/о «Дом Рыбака»

 

19.06.2023 с 12:00 до 16:00

Красноярский район

с. Старая Бинорадка 

ДНТ Крутогорки 

 

20.06.2023 с 8:00 до 16:00

Елховский район

с. Вязовка  (ул.Вязовая, Шосейная, Центральная)

с. Мордвинка  (ул.Родниковая)

п. Подсолнечный  (ул.Речная)

 

21.06.2023 с 8:00 до 16:00

Елховский район

с. Вязовка  (ул.Вязовая, Шосейная, Центральная)

с. Мордвинка  (ул.Родниковая)

п. Подсолнечный  (ул.Речная)

 

20.06.2023 с 10:00 до 18:00

Сызранский район

с. Уваровка (ул. Лесная, ул. Прибрежная)

 

21.06.2023 с 10:00 до 18:00

Сызранский район

с. Уваровка (ул. Лесная, ул. Прибрежная)

 

22.06.2023 с 10:00 до 18:00

Сызранский район

с. Уваровка (ул. Лесная, ул. Прибрежная)

 

22.06.2023 с 8:00 до 16:00

Елховский район

 п.Шабановка

с. Красные дома 

п. Федоровка 

с.Вязовка 

п. Павловка 

п. Константиновка 

с. Вязовка 

 

23.06.2023 с 8:00 до 16:00

Елховский район

с. Вязовка 

 

23.06.2023 с 10:00 до 18:00

Сызранский район

с. Уваровка (ул. Лесная, ул. Прибрежная)

 

24.06.2023 с 10:00 до 18:00

Сызранский район

с. Уваровка (ул. Лесная, ул. Прибрежная)

 

25.06.2023 с 10:00 до 18:00

Сызранский район

с. Уваровка (ул. Лесная, ул. Прибрежная)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

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