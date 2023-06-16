В шести районах области планируется отключение электричества с 16 по 25 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
16.06.2023 с 11:00 до 16:00
Ставропольский район
с. Сосновый Солонец
с. Аскулы (ул. Большая дорога д. 2,3,5,6,13,14,17,27,37,69,84, ул. Задуваловка д. 2,4,5,7,10,13,16, 23, ул. Заовражная д. 1,2,5,6,12,18,20,26. ул. Козлиная д.1:2, ул. Новая линия д. 1,3,11,19,23,25, 29 (нечетная сторона) д.4,8, ул. Низ д. 3,17,19,23,27);
16.06.2023 с 09:00 до 13:00
Волжский район
с. Новинки (ул. Центральная 1:69 (нечетная сторона);
16.06.2023 с 13:00 до 15:00
Волжский район
с. Шелехметь (ул. Озерная д. 4:32, ул. Шоссейная д. 2:34 (четная сторона), магазин ИП Береговская);
16.06.2023 с 09:00 до 13:00
Ставропольский район
с. Валы (ул. Советская д. 1:27, ул. Морская д. 1:29 (нечетная сторона), д. 2:28 (четная сторона), ул. Красноармейская д.1, д.5:55 (нечетная сторона), д.2:46 (четная сторона), ул. Октябрьская д.1:45, ул. Чапаева д. 1:32)
с. Валы
17.06.2023 с 09:00 до 12:00
Ставропольский район
с. Александровка (ул. Ленина 29б, ул. Советская д. 45:51,59 (нечетная сторона), д. 52:76(четная сторона)
19.06.2023 с 10:00 до 18:00
Сызранский район
с. Уваровка (ул. Лесная, ул. Прибрежная)
19.06.2023 с 10:00 до 17:00
Борский район
п. Новый Кутулук
с. Елховка
с. Коптяжево
с. Подгорное
с. Березняки
с. Лопатино
с. Соколовка
с. Богдановка
с. Страхово
б/о «Дом Рыбака»
19.06.2023 с 12:00 до 16:00
Красноярский район
с. Старая Бинорадка
ДНТ Крутогорки
20.06.2023 с 8:00 до 16:00
Елховский район
с. Вязовка (ул.Вязовая, Шосейная, Центральная)
с. Мордвинка (ул.Родниковая)
п. Подсолнечный (ул.Речная)
21.06.2023 с 8:00 до 16:00
Елховский район
с. Вязовка (ул.Вязовая, Шосейная, Центральная)
с. Мордвинка (ул.Родниковая)
п. Подсолнечный (ул.Речная)
20.06.2023 с 10:00 до 18:00
Сызранский район
с. Уваровка (ул. Лесная, ул. Прибрежная)
21.06.2023 с 10:00 до 18:00
Сызранский район
с. Уваровка (ул. Лесная, ул. Прибрежная)
22.06.2023 с 10:00 до 18:00
Сызранский район
с. Уваровка (ул. Лесная, ул. Прибрежная)
22.06.2023 с 8:00 до 16:00
Елховский район
п.Шабановка
с. Красные дома
п. Федоровка
с.Вязовка
п. Павловка
п. Константиновка
с. Вязовка
23.06.2023 с 8:00 до 16:00
Елховский район
с. Вязовка
23.06.2023 с 10:00 до 18:00
Сызранский район
с. Уваровка (ул. Лесная, ул. Прибрежная)
24.06.2023 с 10:00 до 18:00
Сызранский район
с. Уваровка (ул. Лесная, ул. Прибрежная)
25.06.2023 с 10:00 до 18:00
Сызранский район
с. Уваровка (ул. Лесная, ул. Прибрежная)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.