"#Своих не бросаем": самарские налоговики передали в военный госпиталь необходимую помощь военнослужащим

Сотрудники УФНС России по Самарской области активно поддерживают российских военнослужащих, находящихся в эпицентре спецоперации, а также тех, кто прибыл в Самару и сейчас находится на лечении в военном госпитале. Инициатором очередного сбора гуманитарной помощи выступил Молодёжный совет при УФНС России по Самарской области.

"Акция по сбору помощи нашим бойцам, прибывшим на лечении в военный госпиталь, проводится под девизом "#Своих не бросаем", — отмечает эксперт Молодежного совета, главный государственный налоговый инспектор УФНС России по Самарской области Рустам Исматов. — На призыв собрать посылки в госпиталь откликнулся весь коллектив регионального налогового Управления. За три дня собрали и укомплектовали посылки: это и продукты, и средства личной гигиены, и предметы первой необходимости — майки и трико, носки и тапочки. Наша помощь дойдет до каждого военнослужащего, поскольку подход к сбору персональный".

Список необходимой помощи согласован с руководством военного госпиталя, собрано 50 посылок и уже доставлено военнослужащим. В ближайших планах — очередной сбор гуманитарной помощи с отправкой на передовую в зону боевых действий.

Отметим, что сотрудники УФНС России по Самарской области активно участвуют в благотворительных акциях помощи и проекте "Все для Победы!". За проявленную гражданскую позицию коллектив налогового ведомства Самарской области награжден Благодарственным письмом Исполкома Общероссийского Народного фронта.