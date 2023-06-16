ВСК поддержит развитие инвестиционных бизнес-проектов в Нижегородской области

Страховой Дом ВСК и акционерное общество "Корпорация развития Нижегородской области" заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках договора компании совместно наладят обмен опытом и распространение лучших практик по направлениям партнерства, а также проведут мониторинг законодательных инициатив в области регулирования деятельности бизнеса.
Документ о партнерстве на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2023 года подписали Генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский и Генеральный директор АО "Корпорация развития Нижегородской области" Игорь Ищенко.
В рамках соглашения компании будут работать над поддержкой и развитием преференциальных территорий для инвесторов на территории Нижегородской области. В частности, планируется организация совместных мероприятий для действующих и потенциальных инвесторов Нижегородской области, а также реализация инвестиционных бизнес-проектов в регионе.
"Нижегородская область — один из наиболее динамично развивающихся субъектов России. Успешное привлечение бизнес-инвестиций будет способствовать еще более сильному экономическому росту региона, — отметил Александр Тарновский. — Наша общая цель — создание благоприятных условий для инвесторов и обеспечение надежной защиты их интересов с помощью инновационных IT-разработок в страховой сфере".
Результатом сотрудничества станет активное продвижение современных страховых продуктов и сервисов, необходимых для развития нового бизнеса. Данное партнерство позволит предоставить эффективные и доступные страховые решения, которые привлекут дополнительные инвестиции и помогут развитию экономики в регионе.
"Сотрудничество с одной из крупнейших страховых компаний страны для нас и для инвесторов станет весомой поддержкой в реализации проектов. Уверен, что новое соглашение позволит создать более комфортные и доступные продукты как для будущих резидентов ОЭЗ "Кулибин", так и для других предпринимателей Нижегородской области", — подчеркнул Игорь Ищенко.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.