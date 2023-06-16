ВСК поддержит развитие инвестиционных бизнес-проектов в Нижегородской области

Страховой Дом ВСК и акционерное общество "Корпорация развития Нижегородской области" заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках договора компании совместно наладят обмен опытом и распространение лучших практик по направлениям партнерства, а также проведут мониторинг законодательных инициатив в области регулирования деятельности бизнеса.

Документ о партнерстве на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2023 года подписали Генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский и Генеральный директор АО "Корпорация развития Нижегородской области" Игорь Ищенко.

В рамках соглашения компании будут работать над поддержкой и развитием преференциальных территорий для инвесторов на территории Нижегородской области. В частности, планируется организация совместных мероприятий для действующих и потенциальных инвесторов Нижегородской области, а также реализация инвестиционных бизнес-проектов в регионе.

"Нижегородская область — один из наиболее динамично развивающихся субъектов России. Успешное привлечение бизнес-инвестиций будет способствовать еще более сильному экономическому росту региона, — отметил Александр Тарновский. — Наша общая цель — создание благоприятных условий для инвесторов и обеспечение надежной защиты их интересов с помощью инновационных IT-разработок в страховой сфере".

Результатом сотрудничества станет активное продвижение современных страховых продуктов и сервисов, необходимых для развития нового бизнеса. Данное партнерство позволит предоставить эффективные и доступные страховые решения, которые привлекут дополнительные инвестиции и помогут развитию экономики в регионе.

"Сотрудничество с одной из крупнейших страховых компаний страны для нас и для инвесторов станет весомой поддержкой в реализации проектов. Уверен, что новое соглашение позволит создать более комфортные и доступные продукты как для будущих резидентов ОЭЗ "Кулибин", так и для других предпринимателей Нижегородской области", — подчеркнул Игорь Ищенко.