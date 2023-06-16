В центре Самары ограничат движение для модернизации теплотрассы

В Самаре с 16 июня ограничат движение на улицах Самарской и Льва Толстого.
Ограничение будет действовать:
— с 7:00 16 июня до 5:00 19 июня на ул. Самарской, от ул. Красноармейской до ул. Льва Толстого;
— с 7:00 16 июня до 5:00 23 июня на ул. Льва Толстого, от ул. Садовой до ул. Самарской.
Кроме того, на время работ изменятся маршруты автобусов № 2, 3, 5д, 11, 23, 24, 34, 37, 41, 46, 47, 53, 61, 80, 108, 168, 172, 226, 26.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.