В центре Самары ограничат движение для модернизации теплотрассы

В Самаре с 16 июня ограничат движение на улицах Самарской и Льва Толстого.

Ограничение будет действовать:

— с 7:00 16 июня до 5:00 19 июня на ул. Самарской, от ул. Красноармейской до ул. Льва Толстого;

— с 7:00 16 июня до 5:00 23 июня на ул. Льва Толстого, от ул. Садовой до ул. Самарской.

Кроме того, на время работ изменятся маршруты автобусов № 2, 3, 5д, 11, 23, 24, 34, 37, 41, 46, 47, 53, 61, 80, 108, 168, 172, 226, 26.