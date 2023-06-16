ВСК и Национальный Центр ГЧП разработают типовые страховые продукты для снижения затрат, связанных с предоставлением обеспечения инвесторами в ГЧП-проектах

Страховой Дом ВСК и Национальный Центр ГЧП заключили соглашение по совместному развитию продуктов в сфере страхования. В рамках партнерства будут проработаны вопросы по масштабированию практики предоставления договоров страхования концессионерами и частными партнерами в качестве формы обеспечения в ГЧП-проектах.
Документ о партнерстве на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2023 года подписали Генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский и Генеральный директор Национального Центра ГЧП Павел Селезнев.
Участники соглашения совместно проработают условия и требования к специальным страховым продуктам, которые упростят и позволят сократить затраты частных партнеров и концессионеров на обеспечение исполнения условия ГЧП-соглашений, а также разработают оптимальные бизнес-процессы, связанные с подготовкой, рассмотрением и одобрением заявок на получение инвесторами таких страховых продуктов, которые будут оцифрованы на платформе "Росинфра". Помимо этого, ВСК окажет консультационную и информационную поддержку Национальному Центру ГЧП по вопросам страхования на этапе заключения и реализации ГЧП-соглашений.
"Концессии — важная часть экономики государства. Благодаря активному развитию концессионных отношений возможно привлечение крупных инвестиций в социально важные проекты, — отметил Александр Тарновский. — Сотрудничество между Страховым Домом ВСК и Национальным Центром ГЧП позволит создать благоприятные условия для развития и реализации инвестиционных проектов с участием государства, и обеспечить эффективную защиту интересов всех сторон. Наше партнерство — важный шаг в развитии страховой отрасли и укреплении отношений между государством и частным сектором.
"Расширение практики использования страхования как формы обеспечения по ГЧП-проектам, во-первых, позволит сократить издержки бизнеса, связанные с заключением концессионных соглашений и соглашений о ГЧП, во-вторых, за счет выработки и продвижения "стандартов" в данной сфере, такие продукты позволят лучше защитить государства в ГЧП-проектах. Мы совместно с ВСК мы намерены сформировать страховые продукты, максимально учитывающие ситуацию на рынке и требования всех его основных участников и предложить их участникам рынка на наших информационных ресурсах, в том числе на платформе "Росинфра", — прокомментировал Павел Селезнев.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.