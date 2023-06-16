16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВСК и Национальный Центр ГЧП разработают типовые страховые продукты для снижения затрат, связанных с предоставлением обеспечения инвесторами в ГЧП-проектах ВСК поддержит развитие инвестиционных бизнес-проектов в Нижегородской области Страховой Дом ВСК награжден премией за вклад в развитие спорта в России "Росгосстрах" сохраняет риск "терроризм" в договорах страхования имущества граждан ВСК и Правительство Воронежской области займутся развитием инвестиционных бизнес-проектов в регионе

Страхование Финансы

ВСК и Национальный Центр ГЧП разработают типовые страховые продукты для снижения затрат, связанных с предоставлением обеспечения инвесторами в ГЧП-проектах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Страховой Дом ВСК и Национальный Центр ГЧП заключили соглашение по совместному развитию продуктов в сфере страхования. В рамках партнерства будут проработаны вопросы по масштабированию практики предоставления договоров страхования концессионерами и частными партнерами в качестве формы обеспечения в ГЧП-проектах.

Документ о партнерстве на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2023 года подписали Генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский и Генеральный директор Национального Центра ГЧП Павел Селезнев.

Участники соглашения совместно проработают условия и требования к специальным страховым продуктам, которые упростят и позволят сократить затраты частных партнеров и концессионеров на обеспечение исполнения условия ГЧП-соглашений, а также разработают оптимальные бизнес-процессы, связанные с подготовкой, рассмотрением и одобрением заявок на получение инвесторами таких страховых продуктов, которые будут оцифрованы на платформе "Росинфра". Помимо этого, ВСК окажет консультационную и информационную поддержку Национальному Центру ГЧП по вопросам страхования на этапе заключения и реализации ГЧП-соглашений.

"Концессии — важная часть экономики государства. Благодаря активному развитию концессионных отношений возможно привлечение крупных инвестиций в социально важные проекты, — отметил Александр Тарновский. — Сотрудничество между Страховым Домом ВСК и Национальным Центром ГЧП позволит создать благоприятные условия для развития и реализации инвестиционных проектов с участием государства, и обеспечить эффективную защиту интересов всех сторон. Наше партнерство — важный шаг в развитии страховой отрасли и укреплении отношений между государством и частным сектором.

"Расширение практики использования страхования как формы обеспечения по ГЧП-проектам, во-первых, позволит сократить издержки бизнеса, связанные с заключением концессионных соглашений и соглашений о ГЧП, во-вторых, за счет выработки и продвижения "стандартов" в данной сфере, такие продукты позволят лучше защитить государства в ГЧП-проектах. Мы совместно с ВСК мы намерены сформировать страховые продукты, максимально учитывающие ситуацию на рынке и требования всех его основных участников и предложить их участникам рынка на наших информационных ресурсах, в том числе на платформе "Росинфра", — прокомментировал Павел Селезнев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2