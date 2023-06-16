Цифровой ипотекой Банка ДОМ.РФ в этом году воспользовались порядка 10 000 семей

За прошедшие месяцы текущего года цифровые ипотечные кредитные займы от Банка ДОМ.РФ оформили порядка 10 000 семей, что соответствует 60% выдачи. Для подписания документов использовалась усиленная квалифицированная электронная подпись.

Самую большую популярность цифровой формат оформления кредитных займов снискал в Москве. По официальным данным, в сравнении с показателями 2022 года число договоров, оформленных на цифровое кредитование, среди жителей российской столицы выросло в полтора раза, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде число цифровых кредитных займов на ипотеку стало больше в два раза, прирост в Красноярске достиг 20%, в Екатеринбурге 10%, а в Санкт-Петербурге данный показатель составил -8%.

Также топ-10 по числу оформленных цифровых кредитов пополнили такие мегаполисы, как Владивосток (+18%), Казань (+10%) и Тюмень (-6%).



Как рассказал вице-президент Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов, "объем электронно выданных жилищных кредитов с начала года составил порядка 50 млрд рублей — больше, чем за аналогичный период прошлого года, в полтора раза. Мы планируем масштабировать цифровую ипотеку и до конца года довести ее долю до 90%. Это не только удобство и экономия времени, но и оптимизация бизнес-процессов, сокращение операционных расходов банка, которые в конечном итоге отражаются на стоимости ипотеки".

Кроме того, среди прочих причин возникновения тренда на оформление цифровых и удаленных форматов кредитования он назвал повышение финансовой грамотности граждан, которые все больше доверяют удаленному обслуживанию, осуществляя крупные важные сделки в формате онлайн. При этом не являются исключением и сделки с недвижимостью. Данная тенденция максимально четко прослеживается в мегаполисах — например, в российской столице совершают половину всех сделок, заключаемых в цифровом формате.

Удаленная форма оформления кредитных займов является самой популярной среди семей с детьми — дистанционно ипотеку по "Семейной" программе оформили 38% заемщиков, затем в рейтинге популярности следует "Льготная ипотека на новостройки" с 20% займов, 14% россиян заключили договоры по рыночной программе на рынке первичного жилья без господдержки. Далее в этом списке идет программа для ИТ-специалистов — 13% и приобретение вторичного жилья — 11%. По "Дальневосточной" программе россияне оформили 4% от общего количества кредитов.