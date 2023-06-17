В регионе создается онлайн карта ДТП с участием диких животных

Департамент охоты и рыболовства Самарской области проводит работу по созданию онлайн карты дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных на территории региона, сообщает пресс-служба ведомства. Данная инициатива направлена на информирование граждан о наиболее опасных участках автомобильных дорог с целью снижения случаев ДТП с дикими животными и повышения безопасности передвижения по дорогам общего пользования.

В департаменте напоминают о необходимости максимально внимательно осуществлять управление транспортным средством в местах возможной миграции диких животных на загородных трассах и других дорогах общего пользования.

"Наиболее опасными являются автодороги, граничащие с лесными массивами, насаждениями и полями", — уточняют в ведомстве.

Онлайн-карта дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных на территории Самарской области.