Вечерний теплоход из Самары в Рождествено начнет заходить на Проран

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С понедельника, 19 июня, рейс, отправляющийся в 20:00 по маршруту Самара — Рождествено, будет выполняться с заходом на "Проран", сообщает "Самарское речное пассажирское предприятие".