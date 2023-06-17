Вечерний теплоход из Самары в Рождествено начнет заходить на Проран

С понедельника, 19 июня, рейс, отправляющийся в 20:00 по маршруту Самара — Рождествено, будет выполняться с заходом на "Проран", сообщает "Самарское речное пассажирское предприятие".
Напомним, теплоходы ежедневно ходят между Самарой и Рождествено с интервалом в один час. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте перевозчика.
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Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
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