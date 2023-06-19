В начале недели в Самарской области будет дождливо и прохладно

С 19 по 21 июня в Самаре и области ожидается облачная и дождливая погода, сообщают синоптики Приволжского УГМС.
В понедельник днем, 19 июня, в Самаре прогнозируется переменная облачность, ветер северо-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха +16…+18 °C
20 числа в регионе облачно с прояснениями, днем — небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 °C, днем +15…+20 °C.
Во вторник, 21 июня, в регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью ожидается дождь, днем — без осадков. Ветер не изменит скорости и направления, температура воздуха в ночные часы составит +6…+11 °C, в дневные +15…+20 °C.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
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