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Общество

В начале недели в Самарской области будет дождливо и прохладно

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 19 по 21 июня в Самаре и области ожидается облачная и дождливая погода, сообщают синоптики Приволжского УГМС.

В понедельник днем, 19 июня, в Самаре прогнозируется переменная облачность, ветер северо-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха +16…+18 °C

20 числа в регионе облачно с прояснениями, днем — небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 °C, днем +15…+20 °C.

Во вторник, 21 июня, в регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью ожидается дождь, днем — без осадков. Ветер не изменит скорости и направления, температура воздуха в ночные часы составит +6…+11 °C, в дневные +15…+20 °C.

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