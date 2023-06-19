Новикомбанк расширяет сотрудничество с Башкирией

Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк и правительство Республики Башкортостан на ПМЭФ-2023 заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство сторон будет направлено на реализацию приоритетных национальных, федеральных, отраслевых и региональных проектов, а также поддержку инновационного развития промышленного комплекса.

Подписи под документом поставили Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева и Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

Новикомбанк, который в этом году отмечает свое 30-летие, примет участие в реализации инвестиционных проектов на территории Республики Башкортостан, обеспечит стабильным качественным обслуживанием крупные промышленные предприятия и субъекты малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, соглашение предполагает рост кредитования субъектов МСП Республики Башкортостан по льготным программам, реализацию мероприятий по повышению финансовой грамотности предпринимателей и населения.

"Новикомбанк ведет активную работу в Башкортостане с 2019 года, и за это время банк зарекомендовал себя как надежный и стабильный финансовый институт. Подписанное сегодня соглашение позволит нам продолжить поступательное развитие в регионе, направленное на обеспечение промышленных предприятий и предпринимателей современными банковскими услугами", — прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Банк организовывает финансирование системообразующих предприятий региона: в 2022 году Новикомбанк наладил успешное сотрудничество с одним из крупнейших предприятий республики — АО "Башкирская содовая компания", реализованы сделки контрактного кредитования с предприятиями Ростеха в Башкирии.