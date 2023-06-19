Более 150 тыс. человек посетили "ВолгаФест-2023"

С 13 по 18 июня на первой очереди набережной в рамках "ВолгаФест-2023" состоялось более 50 мероприятий: театральные спектакли, концерты, мастер-классы, лекции и т.д. За шесть дней фестиваль посетило более 150 тыс. человек.

В этом году "ВолгаФест" прошел не только на самарской набережной. 16, 17 и 18 июня по набережным Тольятти, Сызрани и Октябрьска прокатилось "Эхо ВолгаФеста". "Всеми полюбившийся "ВолгаФест" в этом году провели не только в Самаре, но и на новых набережных Тольятти, Сызрани и Октябрьска. Уверен, что такой формат фестиваля станет для нашего региона хорошей традицией!" - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Эхо ВолгаФеста" собрало десятки тысяч посетителей. Кураторы фестиваля совместно с местными департаментами культуры подготовили программы, которые объединили лучшие коллективы и площадки городов и хедлайнеров самарского фестиваля. В Тольятти вечер завершили питерская группа "Макодзеба" и тольяттинская "Пасадена", в Сызрани на фоне заката выступил Дмитрий Артемьев из VLNY и группа "Лиффи фолк", а в Октябрьске в конце дня посетителей ждало фаер-шоу. "Эхо" фестиваля - это лектории, детские, образовательные интерактивные площадки, арт-объекты и маркеты локальных брендов в лучших традициях ВолгаФеста.

Темой, главным драйвером фестиваля 2023 года стала "Любовь". Любовью были пропитаны не только волжские закаты, но и уникальный "язык" фестиваля, от его визуального оформления и до символических бракосочетаний на волжском мысе. Влюбленные пары объяснялись в любви и клялись в верности до конца дней. Была установлена декоративная арка, работал ведущий, а "молодожены" поражали своими нарядами, от пышных платьев до бикини со стразами и костюмов с натуральными водорослями. Всего на фестивале "поженилось" более 100 пар.

О любви говорили, пели, рассуждали и спорили. Самым разным проявлениям этого многогранного чувства был посвящен фестиваль в его классическом формате: почти неделю работали музыкальная, театральная, образовательная, паблик-арт-программы. Именно с последнего стартовал "ВолгаФест-2023".

Организаторы решили переосмыслить кабинку для переодеваний и запустили конкурс пляжной архитектуры. Почти 100 заявок получили жюри, а победители создали на пляже три паблик-арт-объекта, которые останутся на территории первой очереди набережной до конца летнего сезона.

С первого дня фестиваля работали музейные площадки: музей им. Алабина создал Алабинскую оранжерею, Художественный музей установил атлантов и рассказал о любви Павла Ивановича и Веры Лаврентьевны Шихобаловых, Третьяковка в Самаре поделилась необычным ракурсом на шедевры национального искусства, а галерея "Виктория" провела аукцион молодого искусства. Образовательный центр говорил о проявлениях любви в психологии, антропологии, экологии, искусстве… Все дни работы лектория на площадке отсутствовали свободные места.

Огромной популярностью пользовался "Замок для чудовищ" - в розовом павильоне на протяжении недели всех желающих ждали художественные и психологические практики. Говорили о том, что любовь не только лечит, но и приносит боль, зашивали свои страхи в крафтовые игрушки, визуализировали свои переживания вместе с кураторами из Перми и Томска.

Вечерами набережную окутывала настоящая магия: 17 июня прошел SUP-парад. Украшенные фонариками и гирляндами сапы выстроились в грандиозное шествие вдоль набережной, а за день до того начал работать Лесной театр. Спектакль "Любовь любовь любовь любовь любовь" - пять новелл, рассказывающих о сотворении окружающего мира силами любви, собирал полный амфитеатр на протяжении трех дней подряд. Музыку к спектаклю написала и исполнила живьем композитор Кира Вайнштейн - номинант "Золотой Маски" и обладатель премии имени Сергея Курехина.

На сцене Лесного театра прошли концерты: от фанка и романтической поп-музыки до электронных экспериментов, этники, ретро-вейва, инди-попа и пост-панка.

Традиционно фаворитами гостей фестиваля стали маркеты еды и сувениров. Гастроэнтузиасты удивляли персиками на гриле с мороженым, обилием вафель с рваным мясом, свежих бургеров с волжской рыбой, а креативные предприниматели представили мерч, украшения и дизайнерскую сувенирку.

Проект реализован при поддержке правительства Самарской области.







