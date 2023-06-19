Восемь человек эвакуировали из-за пожара на ул. Бобруйской в Самаре

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В воскресенье, 18 июня, примерно в 10:51, начался пожар в доме № 93а на ул. Бобруйской в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.