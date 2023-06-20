20 июня в Самарской области в семи населенных пунктах были побиты температурные рекорды

В ночь на вторник, 20 июня, в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха в семи населенных пунктах. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Самое большое отклонение (в 1,8°С) зафиксировано в Кинель-Черкассах (6,2°С в 2003 году против 4,4°С в 2023-м) и Безенчуке (4,7°С в 1930 году против 2,9°С в нынешнем).
В Большой Глушице побит рекорд 1946 года. Тогда минимальные значения температуры воздуха были зафиксированы на отметке в 6,1°С. В 2023 г. данные обновились: 4,9°С (отклонение в 1,2 градуса).
В АГЛОСе 20 июня перекрыт минимум температуры с 1994 года (7,5°С против 6,5°С в 2023 году). Также температурные рекорды в ночь на вторник были перекрыты в Сызрани (6,3/2014 против 5,8/2023, Новодевичьем (7,3/2003 и 6,7/2023) и Авангарде (4,4/1951 и 3,5/2023).
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.