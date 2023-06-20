16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
19 июня в Самаре был побит температурный рекорд 1937 года 20 июня в Самарской области в семи населенных пунктах были побиты температурные рекорды В мэрии Самары выделили 40 млн рублей на содержание контейнерных площадок Подряд на отлов бродячих псов вновь выиграла компания "Добрые люди" Автоинженеров ТГУ учат профессиональной коммуникации

Общество

20 июня в Самарской области в семи населенных пунктах были побиты температурные рекорды

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 160
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ночь на вторник, 20 июня, в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха в семи населенных пунктах. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Самое большое отклонение (в 1,8°С) зафиксировано в Кинель-Черкассах (6,2°С в 2003 году против 4,4°С в 2023-м) и Безенчуке (4,7°С в 1930 году против 2,9°С в нынешнем).

В Большой Глушице побит рекорд 1946 года. Тогда минимальные значения температуры воздуха были зафиксированы на отметке в 6,1°С. В 2023 г. данные обновились: 4,9°С (отклонение в 1,2 градуса).

В АГЛОСе 20 июня перекрыт минимум температуры с 1994 года (7,5°С против 6,5°С в 2023 году). Также температурные рекорды в ночь на вторник были перекрыты в Сызрани (6,3/2014 против 5,8/2023, Новодевичьем (7,3/2003 и 6,7/2023) и Авангарде (4,4/1951 и 3,5/2023).

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:23 На 100-м году ушла из жизни фронтовик, участница Курской битвы и штурма Берлина Зинаида Шкуратова

Вечная Память истинным Героям!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Ирина Мякишева 13 марта 2023 07:01 В Самаре с апреля 2023 года начнут работать новые перевозчики

С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.

Фото на сайте

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2