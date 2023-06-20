19 июня в Самаре был побит температурный рекорд 1937 года

В понедельник, 19 июня, в пяти населенных пунктах Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Об этом сообщили специалисты Приволжского УГМС.

В Самаре 19 июня 2023 года был побит рекорд того же дня 1937 года. Тогда столбик термометра упал до 9,2 градуса. В 2023 году показатели обновлены - 8,5 градуса.

В Серноводске самое холодное 19 июня было ранее зафиксировано почти 100 лет назад - в 1928 году (6,4 градуса). В 2023 г. температура воздуха составила 5,3 градуса.

Кроме того, побиты температурные рекорды 1951 года в Клявлино (7,3 против 5,5 в 2023-м) и Челно-Вершинах (6,8 против 4,9), а также рекорд 1977 года (8,4 градуса) в Новодевичьем - 6,9 градуса в 2023 году.