Полицейские изъяли сотни литров алкоголя без документов в Самарской области

В Самарской области полицейские провели рейды по поиску контрафактной спиртосодержащей продукции и проверке разрешительных документов на торговлю алкоголем. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

С 6 по 19 июня правоохранители проверили около 5 тыс. объектов хранения и продажи слабоалкогольной продукции и изъяли почти 133 тыс. л алкоголя. Также задержали четырех человек, незаконно продававших спирт.

Так, полицейские обнаружили, что самарском баре продавали алкоголь без сопроводительных документов. При этом изъяли 201 л крепкого алкоголя, 366 л спиртосодержащей жидкости, 120 л слабоалкогольной продукции и 110 ли пива.

В другом баре вскрылась незаконная предпринимательская деятельность. 47-летний мужчина торговал алкоголем, не имея юрлица и не являясь индивидуальным предпринимателем. Напомним, что физические лица не имеют права продавать спиртное. У нарушителя изъяли 36,5 л алкоголя на 9625 рублей.

Еще одно нарушение обнаружилось в магазине в Чапаевске. Там также продавали спиртное без сопроводительных документов, подтверждающих легальность оборота и производства товара. В торговой точке изъяли 32,5 л алкоголя на 3250 рублей.