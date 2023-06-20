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Страхование Финансы

Россияне стали в два раза чаще пользоваться услугами Цифровой клиники ВСК

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным Страхового Дома ВСК, число обращений клиентов в Цифровую клинику в 2023 году в два раза превысило показатели 2022 года. Это говорит о высокой востребованности сервиса среди пациентов, защищенных полисами ДМС.

Сегодня Цифровая клиника принимает почти половину всех обращений клиентов ВСК по ДМС (48%). При помощи сервиса пациенты проводят первичный диалог с медицинским советником, который помогает определиться, нужен ли личный визит болеющего в клинику или можно организовать телемедицинскую консультацию.

"В условиях быстрого развития цифровой медицины мы стремимся предоставлять современные и удобные решения для наших клиентов. И нам важно не только увеличение количества обращений, но повышение уровня удовлетворенности пациентов. Сейчас индекс удовлетворенности услугой (CSI) телемедицинских консультаций в Цифровой клинике ВСК составляет 4,95. Этот показатель свидетельствует о высоком качестве предоставляемых услуг. Поэтому наш сервис так широко востребован на рынке", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

Развитие цифровой медицины является важным трендом в сфере здравоохранения. Благодаря использованию передовых технологий, включая телемедицину, пациенты получают возможность получать высококачественные медицинские услуги, минимизируя временные и географические ограничения.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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