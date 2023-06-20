Россияне стали в два раза чаще пользоваться услугами Цифровой клиники ВСК

По данным Страхового Дома ВСК, число обращений клиентов в Цифровую клинику в 2023 году в два раза превысило показатели 2022 года. Это говорит о высокой востребованности сервиса среди пациентов, защищенных полисами ДМС.

Сегодня Цифровая клиника принимает почти половину всех обращений клиентов ВСК по ДМС (48%). При помощи сервиса пациенты проводят первичный диалог с медицинским советником, который помогает определиться, нужен ли личный визит болеющего в клинику или можно организовать телемедицинскую консультацию.

"В условиях быстрого развития цифровой медицины мы стремимся предоставлять современные и удобные решения для наших клиентов. И нам важно не только увеличение количества обращений, но повышение уровня удовлетворенности пациентов. Сейчас индекс удовлетворенности услугой (CSI) телемедицинских консультаций в Цифровой клинике ВСК составляет 4,95. Этот показатель свидетельствует о высоком качестве предоставляемых услуг. Поэтому наш сервис так широко востребован на рынке", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

Развитие цифровой медицины является важным трендом в сфере здравоохранения. Благодаря использованию передовых технологий, включая телемедицину, пациенты получают возможность получать высококачественные медицинские услуги, минимизируя временные и географические ограничения.