"Росгосстрах" запустил акцию "Горячий сезон", предоставляющую выгоду до 25% при страховании жилья

С 16 июня "Росгосстрах" запустил акцию по страхованию квартир и строений "Горячий сезон", по которой новые клиенты компании получают возможность на четверть снизить стоимость полиса при заключении договора по классическим продуктам имущественного страхования "Квартира. Фундаментальное решение" и "Дом. Фундаментальное решение".
Согласно условиям договора, заключенного по акции "Горячий сезон", имущество будет застраховано по полному пакету рисков: от пожара, взрыва, удара молнии, наводнения, урагана и иных стихийных бедствий, залива, аварии систем водоснабжения, а также внешнего воздействия, кражи, грабежа, разбоя, умышленных действий третьих лиц, террористического акта. При страховании строений обязательно должны быть застрахованы конструктивные элементы дома. В дополнение можно застраховать также постройки и сооружения на участке, включая забор и ограждения, сам участок и объекты ландшафтного дизайна. Для квартир акция действует при комплексном страховании внутренней отделки и инженерного оборудования, домашнего имущества и гражданской ответственности.
"Жилье по-прежнему остается одной из главных материальных ценностей для людей. В то же время его можно лишиться в любой момент: всякая недвижимость подвержена рискам, причем, как показывает практика, наиболее уязвимы в этих случаях частные дома, — говорит руководитель Блока агентских и офисных продаж ПАО СК "Росгосстрах" Юлия Шабанова. — И самые крупные страховые выплаты собственники получают после пожаров: так, если по риску "пожар" в компанию поступает порядка 15-20% заявлений, то в денежном выражении в общем объеме выплат на него приходится порядка 70-80%. Весна этого года, которая в ряде регионов выдалась в прямом смысле слова горящей, еще раз подтвердила эту закономерность. Риск "пожар" вышел на первое место и в период майских праздников — на него пришлось 46% поданных в "Росгосстрах" заявлений. Это в полтора раза больше, чем после майских праздников в прошлом году. Страховой полис помогает владельцам жилья чувствовать себя более защищенными в финансовом плане, потому что полученную страховую выплату можно будет направить на восстановление поврежденного имущества. В программах "Росгосстраха" минимальное количество исключений из страхового покрытия. В стремлении предоставить своим клиентам наиболее полное покрытие наша компания уже много лет включает в стандартный пакет по классическим продуктам страхования имущества физических лиц риск "терроризм" — он присутствует в 95% действующих договоров страхования ИФЛ. Но чтобы сделать предложение компании еще более привлекательными по цене для потребителей, "Росгосстрах" запустил акцию "Горячий сезон" — по ней застраховать свое жилье наши клиенты смогут с еще большей выгодой для себя".
Акция "Горячий сезон" действует до 15 сентября 2023 года в агентском и офисном каналах продаж "Росгосстраха". Узнать подробнее о ее условиях можно, обратившись в ближайший офис "Росгосстраха" или к страховым агентам компании. А также по телефонам: 8-800-200-09-00, 0530 (звонок бесплатный).
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.