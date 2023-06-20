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"Росгосстрах" запустил акцию "Горячий сезон", предоставляющую выгоду до 25% при страховании жилья Россияне стали в два раза чаще пользоваться услугами Цифровой клиники ВСК Цифровизация вдвое сократила издержки на регулирование убытков - Ольга Сорокина представила взгляд ВСК на цифровую трансформацию бизнеса Квартиры стали дороги: продажи полисов имущественного страхования уверенно растут ВСК и Национальный Центр ГЧП разработают типовые страховые продукты для снижения затрат, связанных с предоставлением обеспечения инвесторами в ГЧП-проектах

Страхование Финансы

"Росгосстрах" запустил акцию "Горячий сезон", предоставляющую выгоду до 25% при страховании жилья

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 16 июня "Росгосстрах" запустил акцию по страхованию квартир и строений "Горячий сезон", по которой новые клиенты компании получают возможность на четверть снизить стоимость полиса при заключении договора по классическим продуктам имущественного страхования "Квартира. Фундаментальное решение" и "Дом. Фундаментальное решение".

Согласно условиям договора, заключенного по акции "Горячий сезон", имущество будет застраховано по полному пакету рисков: от пожара, взрыва, удара молнии, наводнения, урагана и иных стихийных бедствий, залива, аварии систем водоснабжения, а также внешнего воздействия, кражи, грабежа, разбоя, умышленных действий третьих лиц, террористического акта. При страховании строений обязательно должны быть застрахованы конструктивные элементы дома. В дополнение можно застраховать также постройки и сооружения на участке, включая забор и ограждения, сам участок и объекты ландшафтного дизайна. Для квартир акция действует при комплексном страховании внутренней отделки и инженерного оборудования, домашнего имущества и гражданской ответственности.

"Жилье по-прежнему остается одной из главных материальных ценностей для людей. В то же время его можно лишиться в любой момент: всякая недвижимость подвержена рискам, причем, как показывает практика, наиболее уязвимы в этих случаях частные дома, — говорит руководитель Блока агентских и офисных продаж ПАО СК "Росгосстрах" Юлия Шабанова. — И самые крупные страховые выплаты собственники получают после пожаров: так, если по риску "пожар" в компанию поступает порядка 15-20% заявлений, то в денежном выражении в общем объеме выплат на него приходится порядка 70-80%. Весна этого года, которая в ряде регионов выдалась в прямом смысле слова горящей, еще раз подтвердила эту закономерность. Риск "пожар" вышел на первое место и в период майских праздников — на него пришлось 46% поданных в "Росгосстрах" заявлений. Это в полтора раза больше, чем после майских праздников в прошлом году. Страховой полис помогает владельцам жилья чувствовать себя более защищенными в финансовом плане, потому что полученную страховую выплату можно будет направить на восстановление поврежденного имущества. В программах "Росгосстраха" минимальное количество исключений из страхового покрытия. В стремлении предоставить своим клиентам наиболее полное покрытие наша компания уже много лет включает в стандартный пакет по классическим продуктам страхования имущества физических лиц риск "терроризм" — он присутствует в 95% действующих договоров страхования ИФЛ. Но чтобы сделать предложение компании еще более привлекательными по цене для потребителей, "Росгосстрах" запустил акцию "Горячий сезон" — по ней застраховать свое жилье наши клиенты смогут с еще большей выгодой для себя".

Акция "Горячий сезон" действует до 15 сентября 2023 года в агентском и офисном каналах продаж "Росгосстраха". Узнать подробнее о ее условиях можно, обратившись в ближайший офис "Росгосстраха" или к страховым агентам компании. А также по телефонам: 8-800-200-09-00, 0530 (звонок бесплатный). 

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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