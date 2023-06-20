В Сызрани 16 человек тушили заброшенное здание

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В понедельник, 19 июня, примерно в 13:28, начался пожар в доме № 3 в пер. Узенький в Сызрани. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.