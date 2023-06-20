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Опорный банк Ростеха подписал соглашения на 66 млрд рублей на ПМЭФ-2023

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех на Петербургском международном экономическом форуме заключил соглашения на сумму более чем 65 млрд рублей. Партнерство с лидерами рынка и бизнес-сообществами направлено на решение задач по достижению технологического суверенитета страны.

Предметом соглашений является организация финансирования проектов по стратегическим направлениям отечественной промышленности — авиастроению, вертолетостроению и автомобилестроению. Цель сотрудничества — обеспечить благоприятные условия для создания новых технологий и продуктов.

"В эпоху системных изменений и трансформаций экономики главной задачей остается обеспечение устойчивой работы предприятий, реализующих проекты национального значения. Госкорпорация максимально использует все возможности для выстраивания конструктивного и плодотворного диалога с бизнесом, властью и обществом. Итоги нашей работы на ПМЭФ-2023 более чем в два раза превышают результат прошлого года — общая сумма соглашений о сотрудничестве, заключенных Новикомбанком с многолетними и новыми партнерами, превысила 65 млрд рублей", — сказала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения Союзмаш России Елена Георгиева.

В частности, в рамках реализации соглашения о сотрудничестве опорный банк Ростеха, в частности, займется организацией льготного финансирования для Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех) с целью исполнения контракта по поставке авиатехники на сумму в 32 млрд рублей. Новикомбанк предоставит ОАК кредит под поручительство Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

"В рамках ПМЭФ Новикомбанк предоставляет экспертизу с точки зрения финансового института и наших компетенций. Все это помогает предприятиям максимально использовать открывающиеся возможности для достижения технологического суверенитета", — отметила Елена Георгиева.

Также в рамках форума Новикомбанк подписал соглашения с главами пяти субъектов РФ — Владимирской, Рязанской, Кировской, Иркутской областей, а также Республики Башкирия. Таким образом Ростех расширит свое участие в работе по укреплению социально-экономического потенциала регионов России.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — ключевое деловое событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

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