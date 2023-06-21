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Общество

В центре Самары восстановили движение троллейбусов

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Накануне из-за обвала дороги в Самаре были изменены маршруты троллейбусов №№ 6 и 16. В среду, 21 июня, в городском департаменте транспорта сообщили, что движение восстановлено.

Напомним, движение троллейбусов маршрутов №№ 6 и 16 было приостановлено после обвала проезжей части на ул. Алексея Толстого от ул. Комсомольской до ул. Пионерской.

На период проведения восстановительных работ троллейбусы курсировали по измененному маршруту.

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