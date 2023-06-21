В центре Самары восстановили движение троллейбусов

Накануне из-за обвала дороги в Самаре были изменены маршруты троллейбусов №№ 6 и 16. В среду, 21 июня, в городском департаменте транспорта сообщили, что движение восстановлено.
Напомним, движение троллейбусов маршрутов №№ 6 и 16 было приостановлено после обвала проезжей части на ул. Алексея Толстого от ул. Комсомольской до ул. Пионерской.
На период проведения восстановительных работ троллейбусы курсировали по измененному маршруту.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.