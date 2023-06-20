Из-за обвала дороги в Самаре изменены маршруты троллейбусов № 6 и 16

Во вторник, 20 июня, по причине обвала проезжей части на ул. Алексея Толстого от ул. Комсомольской до ул. Пионерской приостановлено движение троллейбусов маршрутов № 6 и 16 в оба направления от пл. Революции до Хлебозавода.
На период проведения восстановительных работ троллейбусы маршрутов №№ 6 и 16 будут осуществлять движение по укороченному маршруту до пл. Революции. Троллейбусы маршрута N 6 будут выполнять рейсы от ул. Грозненской до Хлебозавода.
Специалисты ПТС уже проводят восстановительные работы, ожидаем, что движение будет возобновлено уже завтра, сообщает городской дептранс.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.