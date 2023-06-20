Из-за обвала дороги в Самаре изменены маршруты троллейбусов № 6 и 16

Во вторник, 20 июня, по причине обвала проезжей части на ул. Алексея Толстого от ул. Комсомольской до ул. Пионерской приостановлено движение троллейбусов маршрутов № 6 и 16 в оба направления от пл. Революции до Хлебозавода.

На период проведения восстановительных работ троллейбусы маршрутов №№ 6 и 16 будут осуществлять движение по укороченному маршруту до пл. Революции. Троллейбусы маршрута N 6 будут выполнять рейсы от ул. Грозненской до Хлебозавода.

Специалисты ПТС уже проводят восстановительные работы, ожидаем, что движение будет возобновлено уже завтра, сообщает городской дептранс.