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Общество

Из-за обвала дороги в Самаре изменены маршруты троллейбусов № 6 и 16

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 июня, по причине обвала проезжей части на ул. Алексея Толстого от ул. Комсомольской до ул. Пионерской приостановлено движение троллейбусов маршрутов № 6 и 16 в оба направления от пл. Революции до Хлебозавода.

На период проведения восстановительных работ троллейбусы маршрутов №№ 6 и 16 будут осуществлять движение по укороченному маршруту до пл. Революции. Троллейбусы маршрута N 6 будут выполнять рейсы от ул. Грозненской до Хлебозавода.

Специалисты ПТС уже проводят восстановительные работы, ожидаем, что движение будет возобновлено уже завтра, сообщает городской дептранс. 

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