В с. Шелехметь восемь человек тушили загоревшийся дом

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Во вторник, 20 июня, в 12:44, загорелся частный дом и постройки во дворе на ул. Шоссейной, 53 в с. Шелехметь Волжского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.