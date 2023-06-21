В Подгорах потушили пожар повышенной сложности

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Во вторник, 20 июня, около 19:12, начался пожар на ул. Ленинской, 66 в с. Подгоры Волжского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.