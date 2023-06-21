В дачном массиве под Самарой сгорел магазин

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В среду, 21 июня, примерно в 0:05, начался пожар в дачном массиве "Водинский" в СНТ "Чайка", расположенный в пос. Новосемейкино Красноярского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.