Международный военно-морской салон: Новикомбанк оказывает поддержку отрасли судостроения

В рамках Международного военно-морского салона (МВМС) опорный банк Госкорпорации Ростех проведет конференцию "Стратегические векторы развития и механизмы господдержки предприятий промышленности. В фокусе — судостроение". Главная тема обсуждения — вызовы и задачи, стоящие перед этой важной отраслью экономики и оборонно-промышленным комплексом, а также инструменты финансирования программ развития.

Экспозиция предприятий кораблестроительной отрасли соберет более 250 ведущих российских и иностранных участников, которые разместятся в Музее военно-морской славы и конгрессно-выставочном центре на территории туристско-рекреационного кластера "Остров Фортов" в Кронштадте. Это новое выставочное пространство включает в себя современные павильоны, комфортабельные конференц-залы, а также причалы акватории Средней гавани для демонстрации боевых кораблей, катеров и судов.

Конгрессно-деловая программа Салона насчитывает около 20 мероприятий — научные конференции, семинары, круглые столы и презентации. В этом году ключевая тематика Салона посвящена обсуждению проблематики подготовки молодых научных кадров для предприятий ОПК, вопросов долгосрочного развития ВМФ России и судостроения в современных условиях и новых технологических направлений отрасли.

Новикомбанк представит деловую часть Салона собственной конференцией, на которой эксперты банка совместно с крупнейшими отечественными судостроительными предприятиями обсудят актуальные производственные задачи, для решения которых необходима банковская поддержка. Банк как один из лидеров по поддержке судостроения организует финансирование для строительства ледоколов, гражданских судов специального назначения, используя эффективную комплексную систему мер господдержки.

Под конкретный проект подбирается оптимальная комбинация финансовых инструментов. Данный алгоритм помогает собрать все доступные механизмы и средства институтов развития, эффективные кредитные решения в одной точке. Таким образом, предприятия получают качественное и своевременное финансирование на максимально выгодных условиях, что позволяет сокращать сроки окупаемости проектов.

Главная цель проведения МВМС — предоставить производителям и разработчикам вооружения возможность демонстрации научного и технического потенциала в сфере кораблестроения, продвигать информацию о новейших российских достижениях и наладить производственную кооперацию при создании образцов морской военной техники.

Организатором одной из ведущих мировых выставок в области кораблестроения и морских вооружений выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Салон пройдет в период с 21 по 25 июня 2023 г. в Кронштадте.