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Общество

В девяти районах области планируется отключение электричества с 21 по 28 июня

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

21.06.2023 с 10:00 до 18:00

Сызранский район

с. Уваровка (ул. Лесная, ул. Прибрежная)

 

21.06.2023 с 11:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Сосновый Солонец (ул. Куйбышева д. 1, ул. Ленинградская д. 1:55, ул. Лесная д. 1:28, ул. Мира д. 1:96, ул. Победы д. 1:25, ул. Советская д. 1:88, 91:113(нечетная сторона), ул. Чапаева д. 2:53)

 

22.06.2023 с 09:00 до 13:00

Ставропольский район

с. Верхнее Санчелеево (ул. Горького, ул. Чапаева)

 

22.06.2023 с 13:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Верхнее Санчелеево (ул. Советская, ул. Бузыцкого, ул. Красноармейская, ул. Северная)

 

22.06.2023 с 10:00 до 18:00

Сызранский район

с. Уваровка (ул. Лесная, ул. Прибрежная)

 

22.06.2023 с 09:00 до 15:00

Сызранский район

с. Рамено

п. Майорский

 

22.06.2023 с 10:00 до 14:00

Ставропольский район

с. Ягодное (ул. Полевая, ул. Грачева, ул. Первомайская, ул. Красноармейская, ул. Калинина, ул. Ворошилова, ул. С. Орлова, ул. Советская, ул. Соловьиная, ул. Жигулевская, ул. ОПХ, территория Жеребятьева, ул. Ново:Полевая, ул. Футбольная, ул. Лыжная, ул. Окольная, ул. Орловская, ул. Ярославская, ул. Тверская, проезд С. Орлова, ул. Воскресенская, ул. Александровская, 1:й, 2:й, 3:й, 4:й, 5:й, 6:й, 7:й, 8:й, 9:й, 10:й Александровский пер:к, ул. Западная, ул. Набережная, "Воскресенка", ж. м. "Лесное", "Чистые Пруды")

 

22.06.2023 с 11:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Сосновый Солонец (ул. Куйбышева д. 1, ул. Ленинградская д. 1:55, ул. Лесная д. 1:28, ул. Мира д. 1:96, ул. Победы д. 1:25, ул. Советская д. 1:88, 91:113(нечетная сторона), ул. Чапаева д. 2:53)

 

22.06.2023 с 10:00 до 17:00

Борский район

п. Новый Кутулук

с. Елховка

с. Коптяжево

с. Подгорное

с. Березняки

с. Лопатино

с. Соколовка

с. Богдановка

с. Страхово

б/о "Дом Рыбака"

 

22.06.2023 с 10:00 до 17:00

Похвистневский район

с. Ср. Ягодное

с. Н. Ягодное

п. Ягана:Ту

  1. c. Исаково (ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Полевая)

 

22.06.2023 с 9:00 до 17:00

Исаклинский район

д. Малое Микушкино  (ул.Октябрьская, ул. Первомайская)

 

22.06.2023 с 10:00 до 17:00

Приволжский район

  1. g. Новоспасский (ул. Елизарова, ул. Суркова, ул. Магистральная)

 

22.06.2023 с 10:00 до 17:00

Пестравский район

  1. c. Высокое

 

23.06.2023 с 9:00 до 16:00

Кошкинский район

с. Андреевка 

с. Ерандаево 

 

23.06.2023 с 09:00 до 13:00

Ставропольский район

с. Верхнее Санчелеево (ул. Горького)

 

23.06.2023 с 13:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Верхнее Санчелеево (ул. Советская; ул. Бузыцкого, ул. Красноармейская, ул. Северная)

 

23.06.2023 с 10:00 до 18:00

Сызранский район

с. Уваровка (ул. Лесная, ул. Прибрежная)

 

23.06.2023 с 11:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Сосновый Солонец (ул. Куйбышева д. 1, ул. Ленинградская д. 1:55, ул. Лесная д. 1:28, ул. Мира д. 1:96, ул. Победы д. 1:25, ул. Советская д. 1:88, 91:113(нечетная сторона), ул. Чапаева д. 2:53)

 

23.06.2023 с 10:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Васильевка (ул. Пионерская; ул. Специалистов)

 

23.06.2023 с 10:00 до 17:00

Борский район

п. Новый Кутулук

с. Елховка

с. Коптяжево

с. Подгорное

с. Березняки

с. Лопатино

с. Соколовка

с. Богдановка

с. Страхово

б/о "Дом Рыбака"

 

23.06.2023 с 10:00 до 17:00

Похвистневский район

с. Б. Ега (ул. Центральная, ул. Нагорная)

с. Савруха (ул. Нагорная, ул. Набережная, ул. Привольная, ул. Красноармейская)

 

24.06.2023 с 10:00 до 18:00

Сызранский район

с. Уваровка (ул. Лесная, ул. Прибрежная)

 

25.06.2023 с 10:00 до 18:00

Сызранский район

с. Уваровка (ул. Лесная, ул. Прибрежная)

 

28.06.2023 с 8:00 до 16:00

Красноярский район

с. Б. Каменка 

с. Орешенка 

п. Александровка 

с. Труд 

п. Песчановка 

с. Красный Городок 

п. Грачевка 

п. Студеный 

п. Васильевка 

с. Новый Городок 

с. Соколинка 

с. Раевка 

с. Б. Раковка 

п. Калмыковка 

с. Потаповка 

п. Лужки 

с. Конезавод 

п. Лопатино 

с. Грачевка 

с. Кривое озеро 

с. Лебяжинка 

с. Маршанка 

с. Потаповка 

с. Светлый ключ 

с. Б. Раковка 

п. Гундоровка 

с. Руссккая Селитьба 

с. Б. Раковка 

с. М. Раковка 

с. Тремасово 

 

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.

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