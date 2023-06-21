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Страхование Финансы

НКР присвоило ВСК кредитный рейтинг на уровне АА+.ru

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) присвоило Страховому Дому ВСК кредитный рейтинг на уровне АА+.ru со стабильным прогнозом.

НКР рассматривает ВСК как компанию федерального масштаба и одного из лидеров российского страхового рынка — по итогам 2022 года ВСК занимал 5-е место по объёму страховых премий в сегменте non-life, а его доля увеличилась с 6,6% до 6,9%

Эксперты агентства высоко оценили бизнес-профиль ВСК, что определяется ожидаемым сохранением в 2023 году умеренно сильных позиций на страховом рынке, сильных показателей операционной эффективности и высокой диверсификации. Позиции ВСК во всех направлениях non-life, выделяемых НКР для анализа, — умеренно высокие. Компания занимает 4-е место по объему страховой премии в страховании от несчастного случая, автокаско, страховании имущества юридических и физических лиц, ОСАГО и в прочих видах страхования. В сегменте добровольного медицинского страхования ВСК занимает 6-ю позицию по величине страховой премии. Оценки географической диверсификации и доли контролируемых каналов продаж находятся на максимальных значениях.

Оценка риск-профиля складывается из высоких оценок инвестиционной политики и ликвидности активов. Достаточность капитала, определённая по методологии НКР, находится на умеренно высоком уровне. Инвестиционная политика ВСК оценивается как сбалансированная: ликвидные активы компании с учётом дисконтов за конвертацию в денежные средства в 1,8 раза превосходят краткосрочные (до 1 года) обязательства, что позволяет охарактеризовать ликвидность активов как высокую, облигации, депозиты, а также денежные средства, имеющие оценку кредитного качества A и выше согласно методологии НКР, составляют около 72 млрд руб., долевые инструменты в инвестиционном портфеле ВСК незначительны и составляют около 1,5 млрд руб.

По мнению агентства, эффективность операционной деятельности ВСК по итогам 2022 года была высокой. Рентабельность капитала (ROE) составила около 15%. НКР ожидает сохранения сопоставимого уровня в 2023 году.

Агентство отмечает, что система управления компании позволяет эффективно реализовывать стратегию развития, а бизнес-модель ВСК уже проходила полный экономический цикл и показала свою устойчивость. Менеджмент компании проводит сбалансированную андеррайтинговую политику, стратегическое планирование, корпоративное управление и управление рисками находятся на адекватных и сопоставимых с конкурентами уровнях.

"Присвоенный агентством НКР кредитный рейтинг подтверждает лидирующие позиции ВСК на страховом рынке России. Высокая оценка бизнес-портфеля компании основана на положительных результатах планомерной работы менеджмента как в части изменения структуры страхового портфеля, так и в части сбалансированной андеррайтинговой и тарифной политики. Повышение операционной эффективности и адекватная структура активов являются безусловными приоритетами в работе компании, наравне с заботой о наших клиентах и сотрудниках компании, — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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