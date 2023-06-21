НКР присвоило ВСК кредитный рейтинг на уровне АА+.ru

Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) присвоило Страховому Дому ВСК кредитный рейтинг на уровне АА+.ru со стабильным прогнозом.
НКР рассматривает ВСК как компанию федерального масштаба и одного из лидеров российского страхового рынка — по итогам 2022 года ВСК занимал 5-е место по объёму страховых премий в сегменте non-life, а его доля увеличилась с 6,6% до 6,9%
Эксперты агентства высоко оценили бизнес-профиль ВСК, что определяется ожидаемым сохранением в 2023 году умеренно сильных позиций на страховом рынке, сильных показателей операционной эффективности и высокой диверсификации. Позиции ВСК во всех направлениях non-life, выделяемых НКР для анализа, — умеренно высокие. Компания занимает 4-е место по объему страховой премии в страховании от несчастного случая, автокаско, страховании имущества юридических и физических лиц, ОСАГО и в прочих видах страхования. В сегменте добровольного медицинского страхования ВСК занимает 6-ю позицию по величине страховой премии. Оценки географической диверсификации и доли контролируемых каналов продаж находятся на максимальных значениях.
Оценка риск-профиля складывается из высоких оценок инвестиционной политики и ликвидности активов. Достаточность капитала, определённая по методологии НКР, находится на умеренно высоком уровне. Инвестиционная политика ВСК оценивается как сбалансированная: ликвидные активы компании с учётом дисконтов за конвертацию в денежные средства в 1,8 раза превосходят краткосрочные (до 1 года) обязательства, что позволяет охарактеризовать ликвидность активов как высокую, облигации, депозиты, а также денежные средства, имеющие оценку кредитного качества A и выше согласно методологии НКР, составляют около 72 млрд руб., долевые инструменты в инвестиционном портфеле ВСК незначительны и составляют около 1,5 млрд руб.
По мнению агентства, эффективность операционной деятельности ВСК по итогам 2022 года была высокой. Рентабельность капитала (ROE) составила около 15%. НКР ожидает сохранения сопоставимого уровня в 2023 году.
Агентство отмечает, что система управления компании позволяет эффективно реализовывать стратегию развития, а бизнес-модель ВСК уже проходила полный экономический цикл и показала свою устойчивость. Менеджмент компании проводит сбалансированную андеррайтинговую политику, стратегическое планирование, корпоративное управление и управление рисками находятся на адекватных и сопоставимых с конкурентами уровнях.
"Присвоенный агентством НКР кредитный рейтинг подтверждает лидирующие позиции ВСК на страховом рынке России. Высокая оценка бизнес-портфеля компании основана на положительных результатах планомерной работы менеджмента как в части изменения структуры страхового портфеля, так и в части сбалансированной андеррайтинговой и тарифной политики. Повышение операционной эффективности и адекватная структура активов являются безусловными приоритетами в работе компании, наравне с заботой о наших клиентах и сотрудниках компании, — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.