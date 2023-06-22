В Тольятти 28 человек боролись с пожаром повышенной сложности

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В среду, 21 июня, примерно в 14:25 произошел пожар на проезде Озерный, 55 в Центральном районе Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.