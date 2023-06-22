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Сотрудница ВСК представляет Россию на конкурсе красоты Миссис Земной Шар 2023

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вице-президент Страхового Дома ВСК Ольга Каменская представляет Россию в самом престижном международном конкурсе красоты среди замужних женщин Миссис Земной Шар 2023 (Mrs. Globe 2023). Ольга участвует в номинации "Пышные формы", демонстрируя уверенность, элегантность и стиль.

Событие проходит в эти дни в городе Палм Спрингс штата Калифорния США. Красавицы со всего мира борются в трех номинациях: "Миссис Земной Шар", "Миссис Земной Шар Классик" (для женщин 45 лет и старше), а также "Миссис Земной Шар Пышные формы" (женщины, носящие одежду не меньше 48 размера). Финал мероприятия состоится 24 июня.

Подготовка Ольги Каменской к конкурсу заняла несколько месяцев. Россиянка успешно прошла несколько собеседований с организаторами и режиссером события на английском языке, где продемонстрировала обаятельность, интеллект и коммуникативные навыки. Кроме того, сотрудница ВСК разработала дизайн и пошила 10 платьев и костюмов, соответствующих тематике и цветовой гамме события. Также Ольга продемонстрировала заботу и внимание к деталям, подготовив 108 подарков для каждой соперницы и персонала конкурса.

"Для меня большая честь представлять Россию на лучшем международном конкурсе красоты для замужних женщин. Первый конкурсный день произвел на меня неизгладимое впечатление. Не покидало ощущение, что я сплю или нахожусь в кино. Масштаб мероприятия поражает. Горжусь, что в первый же вечер мне вручили четыре номинации, в том числе за лучшее вечернее платье", — рассказала Каменская. Из-за сложности путешествовать в Америку сотрудница ВСК прилетела на конкурс без семьи и друзей, но ежедневно получает огромную поддержку из России.

В августе 2022 году Ольга Каменская стала победительницей конкурса Миссис Россия 2022 в номинации "Пышные формы". Всего за главное звание боролись 25 красавиц со всей страны.

Миссис Земной Шар — это самый престижный международный конкурс красоты среди замужних женщин. Мероприятие было основано в 1996 году. Оно объединяет вдохновляющих и успешных женщин со всего мира, пропагандируя их красоту, интеллект и активную гражданскую позицию. Предыдущие конкурсы проходили в Мексике, Греции, Латвии, США, Словакии, Китае и на Виргинских островах.

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Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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