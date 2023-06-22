16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области предлагается ввести штрафы за нарушение правил обращения с животными Три года расследования: полиция "не приняла окончательного решения" о загрязнении воздуха в Волгаре Проекты самарских кванторианцев - в первой тысяче "Сильных идей для нового времени" В Зубчаниновке ремонт дороги на ул. Офицерской выполнен на 98% В Самарской области отдохнули и поправили здоровье первые 100 школьников из ДНР и ДНР

Общество

В Самарской области предлагается ввести штрафы за нарушение правил обращения с животными

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Правительство Самарской области предложило ввести ответственность за нарушение правил обращения с домашними животными. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение губернской думы в среду, 21 июня.

Нарушение установленных требований к содержанию животного повлечет за собой штраф в размере от 3 до 5 тыс. руб. на физических лиц, от 5 до 7 тыс. на должностных лиц и 7-15 тыс. в отношении юридического лица. При повторном нарушении размер штрафа возрастет почти в два раза, максимальный размер — 20 тыс. для юрлиц.

Нарушение требований к выгулу домашних животных повлекут аналогичные штрафы для физических и должностных лиц, для юридических — от 7 до 10 тысяч рублей. При повторном нарушении суммы также кратно увеличиваются.

Необходимость внесения изменений в региональное административное законодательство вызвана отсутствием действующих статей в федеральных нормативных актах, что делает неэффективными мероприятия по контролю в сфере обращения с домашними животными, говорится в пояснительной записке.

Напомним, что требования к содержанию домашних животных установили в Самарской области в марте этого года. Владелец домашнего животного обязан обеспечить надлежащий уход, соблюдать требования к тишине, пресекать проявления агрессии со стороны питомца, а также убирать за ним на прогулке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:23 На 100-м году ушла из жизни фронтовик, участница Курской битвы и штурма Берлина Зинаида Шкуратова

Вечная Память истинным Героям!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Ирина Мякишева 13 марта 2023 07:01 В Самаре с апреля 2023 года начнут работать новые перевозчики

С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.

Фото на сайте

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2