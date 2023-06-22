В Самарской области предлагается ввести штрафы за нарушение правил обращения с животными

Правительство Самарской области предложило ввести ответственность за нарушение правил обращения с домашними животными. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение губернской думы в среду, 21 июня.

Нарушение установленных требований к содержанию животного повлечет за собой штраф в размере от 3 до 5 тыс. руб. на физических лиц, от 5 до 7 тыс. на должностных лиц и 7-15 тыс. в отношении юридического лица. При повторном нарушении размер штрафа возрастет почти в два раза, максимальный размер — 20 тыс. для юрлиц.

Нарушение требований к выгулу домашних животных повлекут аналогичные штрафы для физических и должностных лиц, для юридических — от 7 до 10 тысяч рублей. При повторном нарушении суммы также кратно увеличиваются.

Необходимость внесения изменений в региональное административное законодательство вызвана отсутствием действующих статей в федеральных нормативных актах, что делает неэффективными мероприятия по контролю в сфере обращения с домашними животными, говорится в пояснительной записке.

Напомним, что требования к содержанию домашних животных установили в Самарской области в марте этого года. Владелец домашнего животного обязан обеспечить надлежащий уход, соблюдать требования к тишине, пресекать проявления агрессии со стороны питомца, а также убирать за ним на прогулке.