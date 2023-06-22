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Страхование Финансы

ВСК застраховала автомобили ФКП "Аэропорты Севера"

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Якутский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автомобили Федерального казенного предприятия "Аэропорты Севера".

Страховая защита действует до конца июня 2024 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечено 466 автомобилей. Стоимость контракта составила более 440 тыс. рублей.

ФКП "Аэропорты Севера" — это динамично развивающееся предприятие, объединяющее 31 аэропорт и 2 посадочные площадки в центральной, восточной и арктической зонах Республики Саха (Якутия) и Магаданской области. Услуги организации соответствуют всем необходимым требованиям в области гражданской авиации и направлены на обеспечение надежного уровня безопасности и регулярности полетов.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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