ВСК застраховала автомобили ФКП "Аэропорты Севера"

Якутский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автомобили Федерального казенного предприятия "Аэропорты Севера".
Страховая защита действует до конца июня 2024 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечено 466 автомобилей. Стоимость контракта составила более 440 тыс. рублей.
ФКП "Аэропорты Севера" — это динамично развивающееся предприятие, объединяющее 31 аэропорт и 2 посадочные площадки в центральной, восточной и арктической зонах Республики Саха (Якутия) и Магаданской области. Услуги организации соответствуют всем необходимым требованиям в области гражданской авиации и направлены на обеспечение надежного уровня безопасности и регулярности полетов.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.