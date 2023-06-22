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Банки Финансы

Эксперты определили лучшие кредиты на новые автомобили

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аналитики одного из крупнейших финансовых маркетплейсов "Выберу.ру" проанализировали кредитные продукты 50 крупнейших банков страны по объемам розничного кредитования и рассчитали 15 наиболее выгодных заемщикам предложений для покупки нового автомобиля в июне 2023 года.

Целевые и нецелевые займы являются одними из самых популярных продуктов в банках. В исследовании Выберу.ру в первую очередь сравнивались размер процентной ставки, ежемесячных платежей и полная стоимость кредита. В расчет включались также его сумма и срок. Дополнительно рассматривались надежность банка, преимущества для зарплатных клиентов, условия досрочного погашения, отсутствие комиссий и скрытых выплат, возможность оформления онлайн, количество программ страхования и возможность их выбора, размер первоначального взноса и ограничения по возрасту автомобиля.

Лидерами рейтинга по всем этим параметрам и данным онлайн-калькулятора маркетплейса стали Газпромбанк, "Открытие" и Альфа-Банк. В банке "Открытие", в частности, лучшим был признан кредит наличными на покупку автомобиля.

Гид потребителя

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