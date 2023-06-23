С 29 июня по 3 июля в Красноглинском районе Самары ограничат движение

В связи с проведением всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина в Самаре временно ограничат движение транспорта, передает пресс-служба городской администрации.

"С 08:00 29 июня до 08:00 3 июля 2023 года временно ограничат движение транспорта по дороге в поселке Прибрежный — от улицы Набережной до железнодорожной станции "135 км" (от КПП № 1 до КПП № 2", — отмечается в сообщении.

Ограничительная мера не распространяется на спецмашины (полиции, скорой помощи и пожарной охраны), а также машины с пропусками, согласованными ГУ МВД России по Самарской области и выданными дирекцией фестиваля.