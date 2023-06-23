Фестиваль "Чистый Репин" пройдет в Ширяево 24 июня

В этом году Самарский художественный музей уже в четвертый раз проводит эко-арт фестиваль "Чистый Репин" на стыке искусства и экологии. Организаторы верят, что такой синтез помогает привлечь внимание к проблемам окружающей среды. Он состоится в Историко-музейном комплексе в селе Ширяево, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
Йога на траве, нескучные лекции по искусству и экологии, открытие фотовыставки "Nature Morte", концерт на хэндпанах и многое другое ждет гостей мероприятия.
Участники смогут соединиться с природой, поговорить о проблемах места, экологии в целом, искусстве и многом другом.
Последние комментарии
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее
Дело хорошее но много волосатых лапок...