Фестиваль "Чистый Репин" пройдет в Ширяево 24 июня

В этом году Самарский художественный музей уже в четвертый раз проводит эко-арт фестиваль "Чистый Репин" на стыке искусства и экологии. Организаторы верят, что такой синтез помогает привлечь внимание к проблемам окружающей среды. Он состоится в Историко-музейном комплексе в селе Ширяево, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Йога на траве, нескучные лекции по искусству и экологии, открытие фотовыставки "Nature Morte", концерт на хэндпанах и многое другое ждет гостей мероприятия.

Участники смогут соединиться с природой, поговорить о проблемах места, экологии в целом, искусстве и многом другом.