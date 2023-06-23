Стало известно, кто отремонтирует "Памятник воинам-самарцам, погибшим в локальных войнах"

Центр технического и хозяйственного обслуживания Самары выбрал подрядчика, который капитально отремонтирует монумент "Памятник воинам-самарцам, погибшим в локальных войнах" (угол ул. Мичурина и ул. Осипенко, площадь Памяти в Октябрьском районе).
На торги заявились три участника, победителем было признано ООО "Вега групп регион". Компания предложил выполнить услуги за 17,01 млн рублей. Напомним, начальная цена контракта составляла 17,11 млн рублей.
Подрядчик должен будет заменить облицовку конструкций, провести электромонтажные работы по устройству архитектурной подсветки монумента и т. д.
Работы нужно выполнить в течение 130 дней с момента заключения контракта.
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Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.