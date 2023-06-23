Стало известно, кто отремонтирует "Памятник воинам-самарцам, погибшим в локальных войнах"

Центр технического и хозяйственного обслуживания Самары выбрал подрядчика, который капитально отремонтирует монумент "Памятник воинам-самарцам, погибшим в локальных войнах" (угол ул. Мичурина и ул. Осипенко, площадь Памяти в Октябрьском районе).

На торги заявились три участника, победителем было признано ООО "Вега групп регион". Компания предложил выполнить услуги за 17,01 млн рублей. Напомним, начальная цена контракта составляла 17,11 млн рублей.

Подрядчик должен будет заменить облицовку конструкций, провести электромонтажные работы по устройству архитектурной подсветки монумента и т. д.

Работы нужно выполнить в течение 130 дней с момента заключения контракта.