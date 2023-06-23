Стала известна полная программа 50-го Грушинского фестиваля

Появилась полная программа юбилейного 50-го фестиваля авторской песни имени В.Грушина, расписание работы сцен и площадок. С самой полной информацией можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Все площадки фестиваля начнут работу 29 июня. Открытие состоится на Главной сцене в 18:00. После этого здесь же пройдут сольные концерты Марины Дмитриевой, Раисы Нур, Ирины и Андрея Колесниковых, Никиты Дорофеева. В 22:00 на Главной сцене покажут спектакль с участием заслуженной артистки России Людмилы Татаровой и Алексея Зыкова "Райские яблоки". Спектакль посвящен 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. В полночь на сцену с новой программой Neoband выйдет группа "Необарды".

30 июня на Главной сцене выступят с сольными концертами Вадим Егоров, Наталья Кучер, Елена Фролова, Анатолий Киреев, Грушинское трио, Тимур Шаов. В 20:00 состоится концерт к 90-летию Александра Городницкого. А в 21:00 состоится концерт Олега Митяева и группы "Ирония судьбы".

Сюрпризом для зрителей станет спектакль о фестивале "Сколько песен спето у твоих костров". А в 00:10 на Главную сцену поднимется Павел Пиковский, который подготовил уникальную программу "Чтобы свет не погас" специально для фестиваля при участии самарского хора Solaris.

1 июля на Главной сцене состоятся концерты Тимура Ведерникова и Екатерины Котеночкиной, Романа Ланкина и Сергея Шитова, Василия Уриевского и Сергея Данилова. В 18:00 пройдет концерт памяти Леонида Сергеева и Валерия Мищука, а в 19:15 на сцену поднимется Никита Высоцкий, который исполнит несколько песен своего отца. Закроется площадка в этот день проектом "Поет поляна": на сцену выйдут авторы-исполнители, которые будут дирижировать грушинским хором — зрителями.

2 июля на Главной сцене выступят группа "Ирония судьбы" и заслуженный артист России Виктор Третьяков. Завершится день концертом-прощанием "До будущей Горы!".

Также в первый день начнет работу площадка Детской поющей республики, где состоится концерт лауреатов Детского конкурса прошлых лет. На площадке пройдут не только концерты, но и мастер-классы, театральная программа.

В этом году на Поляну вернется сцена "Победа". Она откроется в 13:00 29 июня. Здесь можно будет услышать выступления Тимура Ведерникова, Евгения Ключникова, Алексея Халитова, Сергея Лысенко. А также увидеть показательные выступления спецназа "Мангуст" 1 июля в 13:50.

На фестивале уже второй год будет работать площадка "У Грушинского костра", на которой барды будут вместе петь под гитару, к ним смогут присоединиться зрители. Первое выступление здесь состоится в 18:00 29 июня. А 1 июля в 17:30 можно будет увидеть кулинарное шоу с Тимуром Ведерниковым и гостями "Байки из топора".

Услышать лауреатов разных лет можно будет на сцене Многоголосье, она откроется уже в 18:00 28 июня. А в полночь здесь состоится традиционная бард-дискотека.

Кроме концертов, на фестивале будет множество мастер-классов и творческих встреч. На "Аллее фестивалей" можно будет услышать рассказы заслуженного путешественника России Артура Чубаркина о путешествиях на Северный Полюс и в Арктику, принять участие в мастерских для исполнителей песен и посмотреть победителей конкурса "Туристских фильмов", а также познакомиться с историей других фестивалей и узнать имена лауреатов Грушинского разных лет.

На футбольном поле пройдет традиционный матч "Сборная Самары" — "Сборная мира". У гостей и участников Грушинского фестиваля будет возможность принять участие в соревнованиях по футболу, волейболу, легкоатлетическому кроссу, дартсу, стрелковым видам спорта. С четверга можно будет подать заявку на участие в соревнованиях в шатре регистрации Спортцентра. На озере пройдет регата на байдарках, будет работать скалодром. Желающие смогут попробовать себя в выполнении нормативов комплекса ГТО. Как и в предыдущие годы, утро можно будет начать с зарядки с инструкторами фитнес клубов. На Поляне будет работать детская площадка.

Работа площадки прослушивания конкурса авторской песни Грушинского фестиваля начнется 29 июня. Заявки в первый тур можно подать прямо на Поляне, в шатре Инфоцентра. Награждение лауреатов конкурса авторской песни этого года состоится традиционно на плавающей сцене "Гитара" в 22:00 1 июля 2023 года.