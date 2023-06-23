На острове Рождественский в Самаре сгорел летний дом

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В четверг, 22 июня в, примерно в 20:38, начался пожар на острове Рождественский в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.