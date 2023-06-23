Каждый пятый автомобилист попадал в ДТП в пробке

37% автомобилистов проводят в пробках от 3 до 7 часов в неделю, а 14% — более 7 часов, выяснили компания "Росгосстрах" и сервис проверки автомобилей Автокод в ходе совместного опроса автовладельцев. При этом более половины россиян не готовы пересаживаться на общественный транспорт, чтобы избежать пробок (53%), а 30% согласны на это только в крайнем случае.

Основными причинами пробок россияне назвали:

- несоблюдение водителями ПДД — 27%;

- неправильное проектирование дороги / дорожных развязок — 25%;

- медленное развитие дорожной инфраструктуры — 19%;

- слишком большое количество автомобилей в городе — 14%;

- неправильно отрегулированные по времени светофоры — 11%.

Также почти каждый автомобилист сталкивался с пробками из-за проведения дорожно-коммунальных работ. 45% попадают в такую пробку почти еженедельно, 26% — ежемесячно, а 15% — раз в полгода. Абсолютное большинство россиян склоняются к мнению, что подобные работы должны проводиться в ночное время.

18% россиян признались, что в пробках даже попадали в аварии (с 14% опрошенных такое случалось один раз, а с 4% — несколько раз). Еще 24% респондентов сталкивались с аварийной ситуацией, но смогли избежать ДТП.

55% россиян считают, что к пробкам привыкнуть невозможно, в то время как 45% смирились с неизбежным.

75% автолюбителей в пробках слушают радио или музыку, 20% — аудиокниги или подкасты, 19% разговаривают по телефону, а 7% даже смотрят фильмы.

Лишь 30% респондентов равнодушны к пробкам. 32% в пробке чувствуют себя уставшими, 28% — нервничают и раздражаются, а 5% опрошенных сказали, что им даже хочется плакать от безысходности.

"Как показывает нам статистика "Автокода" одна из самых частых причин ДТП — это наезд на стоящее транспортное средство. Чаще всего за ремонтными работами также обращаются в случае, когда был въезд в заднюю часть авто. Безусловно, влияет общее состояние автомобилистов, которые в пробке перестают адекватно оценивать ситуацию на дорогах. Наша статистика также показывает, что часто в такой ситуации оказываются именно водители такси и курьеры, которые в спешке выезжают с прилегающих территорий и оказываются в пробке, а в попытке быстрого перестроения в движущийся ряд, попадают в ДТП", — комментирует профессиональный автоподборщик и эксперт сервиса "Автокод" Игорь Шагапов.

"В пробках водители из-за медленного монотонного передвижения часто расслабляются и отвлекаются, к примеру, на гаджеты. Как показывает практика, это грубая ошибка, каждый пятый автомобилист попадал в пробке в ДТП, а каждый четвертый побывал в аварийной ситуации, но избежал столкновения. К сожалению, предотвратить подобные происшествия на дороге удается не всегда, но можно избежать последующих финансовых расходов на ремонт автомобиля, заблаговременно оформив, к примеру, полис каско. Даже при нынешнем уровне цен на автомобили это вполне доступная страховая услуга, причем, если выбрать каско с франшизой, то есть взять на себя расходы при незначительных повреждениях автомобиля, можно неплохо сэкономить. А в случае, если виновником аварии является не наш клиент, оплачивать франшизу будет не нужно", — говорит начальник управления добровольного розничного автострахования ПАО СК "Росгосстрах" Елена Федорова.