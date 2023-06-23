Каждый пятый автомобилист попадал в ДТП в пробке

37% автомобилистов проводят в пробках от 3 до 7 часов в неделю, а 14% — более 7 часов, выяснили компания "Росгосстрах" и сервис проверки автомобилей Автокод в ходе совместного опроса автовладельцев. При этом более половины россиян не готовы пересаживаться на общественный транспорт, чтобы избежать пробок (53%), а 30% согласны на это только в крайнем случае.
Основными причинами пробок россияне назвали:
- несоблюдение водителями ПДД — 27%;
- неправильное проектирование дороги / дорожных развязок — 25%;
- медленное развитие дорожной инфраструктуры — 19%;
- слишком большое количество автомобилей в городе — 14%;
- неправильно отрегулированные по времени светофоры — 11%.
Также почти каждый автомобилист сталкивался с пробками из-за проведения дорожно-коммунальных работ. 45% попадают в такую пробку почти еженедельно, 26% — ежемесячно, а 15% — раз в полгода. Абсолютное большинство россиян склоняются к мнению, что подобные работы должны проводиться в ночное время.
18% россиян признались, что в пробках даже попадали в аварии (с 14% опрошенных такое случалось один раз, а с 4% — несколько раз). Еще 24% респондентов сталкивались с аварийной ситуацией, но смогли избежать ДТП.
55% россиян считают, что к пробкам привыкнуть невозможно, в то время как 45% смирились с неизбежным.
75% автолюбителей в пробках слушают радио или музыку, 20% — аудиокниги или подкасты, 19% разговаривают по телефону, а 7% даже смотрят фильмы.
Лишь 30% респондентов равнодушны к пробкам. 32% в пробке чувствуют себя уставшими, 28% — нервничают и раздражаются, а 5% опрошенных сказали, что им даже хочется плакать от безысходности.
"Как показывает нам статистика "Автокода" одна из самых частых причин ДТП — это наезд на стоящее транспортное средство. Чаще всего за ремонтными работами также обращаются в случае, когда был въезд в заднюю часть авто. Безусловно, влияет общее состояние автомобилистов, которые в пробке перестают адекватно оценивать ситуацию на дорогах. Наша статистика также показывает, что часто в такой ситуации оказываются именно водители такси и курьеры, которые в спешке выезжают с прилегающих территорий и оказываются в пробке, а в попытке быстрого перестроения в движущийся ряд, попадают в ДТП", — комментирует профессиональный автоподборщик и эксперт сервиса "Автокод" Игорь Шагапов.
"В пробках водители из-за медленного монотонного передвижения часто расслабляются и отвлекаются, к примеру, на гаджеты. Как показывает практика, это грубая ошибка, каждый пятый автомобилист попадал в пробке в ДТП, а каждый четвертый побывал в аварийной ситуации, но избежал столкновения. К сожалению, предотвратить подобные происшествия на дороге удается не всегда, но можно избежать последующих финансовых расходов на ремонт автомобиля, заблаговременно оформив, к примеру, полис каско. Даже при нынешнем уровне цен на автомобили это вполне доступная страховая услуга, причем, если выбрать каско с франшизой, то есть взять на себя расходы при незначительных повреждениях автомобиля, можно неплохо сэкономить. А в случае, если виновником аварии является не наш клиент, оплачивать франшизу будет не нужно", — говорит начальник управления добровольного розничного автострахования ПАО СК "Росгосстрах" Елена Федорова.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.