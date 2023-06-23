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Самые крепкие зубы – у жительниц Северного Кавказа и Костромы: аналитика ВСК и Зуб.ру Каждый пятый автомобилист попадал в ДТП в пробке ВСК застраховала автомобили ФКП "Аэропорты Севера" Сотрудница ВСК представляет Россию на конкурсе красоты "Миссис Земной Шар-2023" "Росгосстрах": 65% россиян считают, что работа негативно влияет на их здоровье

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Самые крепкие зубы – у жительниц Северного Кавказа и Костромы: аналитика ВСК и Зуб.ру

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стоматология входит в топ-5 наиболее востребованных медицинских услуг в рамках добровольного медицинского страхования с начала 2023 года. Причем, наиболее популярной процедурой стала профессиональная чистка зубов — 30% от общего числа приемов. Аналитики Страхового Дома ВСК и сети клиник Зуб.ру выяснили, как изменилась структура и география спроса на рынке стоматологических услуг в 2023 году.

На долю стоматологических услуг приходится почти 9% от всех обращений в рамках ДМС — таковы данные Страхового Дома ВСК. Наиболее востребована стоматология в Москве и Московской области (36% от всех консультаций по ДМС), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (5,7%), Башкортостане (3,8%), Новосибирской области (2,7%), Самарской области и Приморском крае (по 2,6%). Реже всего россияне обращаются за стоматологической помощью в республиках Северного Кавказа, Мордовии, Орловской и Костромской областях.

Мужчины и женщины, как правило, примерно одинаково часто обращаются к стоматологам — 48% и 52% консультаций по ДМС соответственно. При этом, в некоторых регионах выделяют существенный перевес в пользу женщин — это Хакасия (75%), Волгоградская и Курганская, области (по 68%), Пензенская область (62%). В республиках Северного Кавказа женщины, наоборот, крайне редко обращаются к зубным врачам — Ингушетия (0% женских обращений), Адыгея (16%), Дагестан (15%), Кабардино-Балкарская Республика (33%). Исключение составляет только Чечня — там все 100% консультаций были проведены для женщин. Похожие тенденции зафиксированы и в других регионах — в Ямало-Ненецком автономном округе, Коми, Бурятии, Магадане, Мурманске, Краснодарском крае, Ивановской, Вологодской и Курской областях большая часть обращений к стоматологам поступала от мужчин.

Средний возраст пациентов стоматологов составляет 37 лет — как среди мужчин, так и среди женщин.
По оценкам сети клиник Зуб.ру, в топ наиболее востребованных стоматологических процедур сначала года вошли:

1. Профессиональная гигиена зубов (30% от общего объема услуг)

2. Лечение кариеса с установкой пломб (15%)

3. Рентгендиагностика (7%)

4. Удаление зубов (6%)

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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