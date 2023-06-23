Стало известно в каких районах области планируется отключение света с 23 по 29 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
23.06.2023 с 09:00 до 13:00
Ставропольский район
с. Верхнее Санчелеево (ул. Горького);
23.06.2023 с 13:00 до 16:00
Ставропольский район
с. Верхнее Санчелеево (ул. Советская; ул. Бузыцкого, ул. Красноармейская, ул. Северная);
23.06.2023 с 10:00 до 13:00
Ставропольский район
с. Ягодное (ул. Славянская, ул. Праздничная, ул. Медовая, ул. Артельная, ул. Береговая, ул. Жемчужная, ул. Грачева, ул. Советская, ул. Оптимистов, ул. Парковая, ул. Рабочая, пер. Здоровья, пер. Троцкий, пер. Дальний);
23.06.2023 10:00 до 18:00
Сызранский район
с. Уваровка (ул. Лесная, ул. Прибрежная);
23.06.2023 с 11:00 до 16:00
Ставропольский район
с. Сосновый Солонец (ул. Куйбышева д. 1, ул. Ленинградская д. 1:55, ул. Лесная д. 1:28, ул. Мира д. 1:96, ул. Победы д. 1:25, ул. Советская д. 1:88, 91:113(нечетная сторона), ул. Чапаева д. 2:53);
23.06.2023 с 10:00 до 16:00
Ставропольский район
с. Васильевка (ул. Пионерская; ул. Специалистов, ул. Никонова, ул. Набережная);
23.06.2023 с 10:00 до 13:00
Ставропольский район
с. Жигули (ул. Красное Поселение 2:16 (четная сторона) ул. Ленина 1:78);
24.06.2023 с 10:00 до 18:00
Сызранский район
с. Уваровка (ул. Лесная, ул. Прибрежная);
24.06.2023 с 09:00 до 16:00
Ставропольский район
с. Васильевка (ул. Никонова, ул. Набережная);
24.06.2023 с 10:00 до 13:00
Ставропольский район
с. Брусяны (ул. Ленинская д. 1,45,63,73, 75,77,81, ул. Набережная д. 3,5,7,32,40 ул. Придорожная д. 12, ул. Советская д. 34:107);
24.06.2023 с 13:00 до 16:00
Ставропольский район
с. Брусяны (ул. Ленинская д. 2:10, ул. Набережная д. 2:41, ул. Придорожная д. 6:14, ул. Советская д. 1:26);
24.06.2023 с 10:00 до 16:00
Сергиевский район
с.Нижняя Орлянка
25.06.2023 с 10:00 до 18:00
Сызранский район
с. Уваровка (ул. Лесная, ул. Прибрежная);
25.06.2023 с 09:00 до 16:00
Ставропольский район
с. Васильевка (ул. Никонова, ул. Набережная, ул. Коллективная);
25.06.2023 с 10:00 до 13:00
Ставропольский район
с. Жигули (ул. Центральная д. 2:38(четная сторона), д. 3);
25.06.2023 с 13:00 до 16:00
Ставропольский район
с. Жигули (ул. Первомайская 30, ул. Советская 1:4, ул. Центральная 3, 26, 28, 30);
26.06.2023 с 10:00 до 13:00
Ставропольский район
с. Жигули (ул. Красное Поселение 2:16 (четная сторона) ул. Ленина 1:78);
26.06.2023 с 10:00 до 16:00
Сергиевский район
с.Нижняя Орлянка
26.06.2023 с 11:00 до 15:00
Сергиевский район
с.Елшанка
с.М.Селидьба
с.Б.Чесноковка
д.Б.Пичерки
с. Пичерки
с. Большая Чесноковка
с. Елшанка
26.06.2023 с 11:00 до 16:00
Сергиевский район
с. Мордовская Селитьба
27.06.2023 с 10:00 до 13:00
Волжский район
с. Курумоч (ул. Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново: Садовая, солнечная).
27.06.2023 с 09:00 до 16:00
Ставропольский район
с. Брусяны
с. Малая Рязань
28.06.2023 с 9:00 до 17:00
Исаклинский район
с.Исаклы (ул. Мелиоративная, ул. Комсомольская, ул. Куйбышевская, ул. Ленинская, ул. Первомайская, ул. Ново: Московская, ул. Нагорная, ул. Молодёжная, ул. Суркова).
29.06.2023 с 10:00 до 12:00
Ставропольский район
с. Нижнее Санчелеево (ул. Советская; ул. Красноармейская; ул. Комсомольская; ул. Бузыцкого; ул. Солнечная; ул. Ефросинина; ул. Луговая; ул. Горького, ул. Восточная, ул. Спортивная, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Чапаева; ул. Северная; ул. Заречная; с. Новая Васильевка полностью);
29.06.2023 с 14:00 до 16:00
Ставропольский район
с. Нижнее Санчелеево (ул. Советская; ул. Красноармейская; ул. Комсомольская; ул. Бузыцкого; ул. Солнечная; ул. Ефросинина; ул. Луговая; ул. Горького, ул. Восточная, ул. Спортивная, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Чапаева; ул. Северная; ул. Заречная; с. Новая Васильевка полностью);
29.06.2023 с 10:00 до 15:00
Ставропольский район
с. Выселки
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.